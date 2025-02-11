В России предложили запретить нестандартные имена для детей
Депутаты разработали законопроект о запрете нестандартных имен для детей, среди которых Тумбочка, Табуретка, Пельмени и другие. Об этом рассказала первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
По ее словам, документ обсуждают с Министерством юстиции и внесут его в палату, как только определятся с источником выбора разрешенных имен. По мнению проректора Института консультативной психологии и консалтинга Натальи Панфиловой инициатива оправданна, так как дети часто страдают от желания их родителей выделиться. Об этом эксперт рассказала Авторадио:
"Это привлекает внимание, и не каждый ребенок может выдержать столько внимания вот к этой необычности. Я, конечно, удивляюсь родителям, когда они дают такие экзотические какие-то имена ребенку. Потому что ребенку с этим продолжительное время жить. Даже если он, будучи взрослым, захочет поменять это имя, все равно лет до 14 ему придется с этим именем существовать. Как психолог я поддерживаю это начинание, потому что нам лишние невротики совершенно не нужны".
При этом психолог отметила, что над созданием разрешенного списка имен должны работать профессионалы, чтобы учесть все нюансы.
"Когда жесткий список, конечно, это не очень хорошо, но это исключает тогда разные выкрутасы и разночтения: что не надо девочку называть Сумочка, а мальчика называть Штанишки. Наверное, над этим должны хорошо поработать лингвисты: так это сформулировать, чтобы был такой толковый словарь Даля практически, только по именам".
Эксперт добавила, что родители, которые дают детям подобные имена, совершенно не думают о последствиях своего поступка.