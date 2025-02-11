В России предложили запретить нестандартные имена для детей

Депутаты разработали законопроект о запрете нестандартных имен для детей, среди которых Тумбочка, Табуретка, Пельмени и другие. Об этом рассказала первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, документ обсуждают с Министерством юстиции и внесут его в палату, как только определятся с источником выбора разрешенных имен. По мнению проректора Института консультативной психологии и консалтинга Натальи Панфиловой инициатива оправданна, так как дети часто страдают от желания их родителей выделиться. Об этом эксперт рассказала Авторадио:

" Э т о п р и в л е к а е т в н и м а н и е , и н е к а ж д ы й р е б е н о к м о ж е т в ы д е р ж а т ь с т о л ь к о в н и м а н и я в о т к э т о й н е о б ы ч н о с т и . Я , к о н е ч н о , у д и в л я ю с ь р о д и т е л я м , к о г д а о н и д а ю т т а к и е э к з о т и ч е с к и е к а к и е - т о и м е н а р е б е н к у . П о т о м у ч т о р е б е н к у с э т и м п р о д о л ж и т е л ь н о е в р е м я ж и т ь . Д а ж е е с л и о н , б у д у ч и в з р о с л ы м , з а х о ч е т п о м е н я т ь э т о и м я , в с е р а в н о л е т д о 1 4 е м у п р и д е т с я с э т и м и м е н е м с у щ е с т в о в а т ь . К а к п с и х о л о г я п о д д е р ж и в а ю э т о н а ч и н а н и е , п о т о м у ч т о н а м л и ш н и е н е в р о т и к и с о в е р ш е н н о н е н у ж н ы " .

При этом психолог отметила, что над созданием разрешенного списка имен должны работать профессионалы, чтобы учесть все нюансы.

" К о г д а ж е с т к и й с п и с о к , к о н е ч н о , э т о н е о ч е н ь х о р о ш о , н о э т о и с к л ю ч а е т т о г д а р а з н ы е в ы к р у т а с ы и р а з н о ч т е н и я : ч т о н е н а д о д е в о ч к у н а з ы в а т ь С у м о ч к а , а м а л ь ч и к а н а з ы в а т ь Ш т а н и ш к и . Н а в е р н о е , н а д э т и м д о л ж н ы х о р о ш о п о р а б о т а т ь л и н г в и с т ы : т а к э т о с ф о р м у л и р о в а т ь , ч т о б ы б ы л т а к о й т о л к о в ы й с л о в а р ь Д а л я п р а к т и ч е с к и , т о л ь к о п о и м е н а м " .

Эксперт добавила, что родители, которые дают детям подобные имена, совершенно не думают о последствиях своего поступка.