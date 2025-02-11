Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом в соцсетях проинформировала его невестка, телеведущая Екатерина Стриженова.

Прощание со Стриженовым пройдёт в закрытом режиме.

Олег Стриженов скончался в возрасте 95 лет.

Актёр известен по ролям в таких работах, как «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Приступить к ликвидации» и др.

Ранее стало известно, что Олег Стриженов перенёс ишемический инсульт.