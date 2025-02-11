Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Об этом в соцсетях проинформировала его невестка, телеведущая Екатерина Стриженова.
Прощание со Стриженовым пройдёт в закрытом режиме.
Олег Стриженов скончался в возрасте 95 лет.
Актёр известен по ролям в таких работах, как «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Приступить к ликвидации» и др.
Ранее стало известно, что Олег Стриженов перенёс ишемический инсульт.