Певцов заявил, что с радостью вернется в «Ленком» к Панкову

Владимир Панков – состоявшийся художник и мастер, при котором художественное руководство «Ленкома» в надежных руках, сказал в эфире НСН Дмитрий Певцов. Народный артист России Дмитрий Певцов в интервью НСН заявил, что готов говорить о возвращении в театр «Ленком Марка Захарова», если его пригласит новый художественный руководитель Владимир Панков.

В середине января Певцов объявил о прощании с «Ленкомом», в котором он проработал 33 года, отметив при этом, что у него есть время, силы и желание играть на сцене. После этого в театре произошли кадровые перестановки: его директор Марк Варшавер был переведен на должность президента, его место занял Дмитрий Берестов, а новым худруком назначили Владимира Панкова. Певцов отметил, что готов вернуться в «Ленком».

« В о - п е р в ы х , я и з " Л е н к о м а " о с о б е н н о н е у х о д и л , в п о с л е д н е е в р е м я я т а м и г р а л п о л т о р а с п е к т а к л я . Н е м о г у с к а з а т ь , ч т о е с т ь б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о п р и г л а ш е н и й и з д р у г и х т е а т р о в – р о б к и е н а м е к и , н о н и ч е г о с е р ь е з н о г о я д л я с е б я н е о т м е т и л . М о я р а б о т а с " Н о в ы м т е а т р о м " н а д с п е к т а к л е м " Л а в р " п о к а с т а н о в и т с я г л а в н о й . О в о з в р а щ е н и и в " Л е н к о м " м о ж н о г о в о р и т ь т о л ь к о с н ы н е ш н и м х у д р у к о м . К о г д а о н с о ч т е т н у ж н ы м п о з в а т ь м е н я о б р а т н о и л и н е п о з в а т ь , т о г д а в с е б у д е т я с н о . С е й ч а с х у д о ж е с т в е н н о е р у к о в о д с т в о " Л е н к о м а " в н а д е ж н ы х р у к а х . Владимир Панков – это состоявшийся художник, мастер со своим стилем и театральным почерком. Если я ему буду нужен, с радостью буду с ним работать», - заверил актер.

При этом он похвалил спектакль Панкова «Курьер» в театре «Центр драматургии и режиссуры», где тот также является худруком.

« Н е д а в н о я п о с м о т р е л б л и с т а т е л ь н ы й с п е к т а к л ь " К у р ь е р " , к о т о р ы й м е н я с и л ь н о п о р а д о в а л , п о т о м у ч т о э т о р е д к о е я в л е н и е н а м о с к о в с к о й т е а т р а л ь н о й с ц е н е . С о с ц е н ы ш л а л ю б о в ь , с в е т , р а д о с т ь , д о б р о , н а д е ж д а , м у з ы к а , ю м о р , х у л и г а н с т в о и о г р о м н ы й т а л а н т в с е г о к о л л е к т и в а и е г о х у д р у к а » , - з а к л ю ч и л с о б е с е д н и к Н С Н .

Театральный критик Ольга Галахова ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что с назначениями в «Ленкоме» была «чехарда», а кадровая политика Марка Варшавера вызывала вопросы. Она назвала новую должность Варшавера «почетной ссылкой».