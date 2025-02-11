Доход учителей призвали увязать с успехами их учеников

Доход педагогов должен напрямую зависеть от успехов их учеников, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме. Обсуждение прошло в рамках работы над стратегией развития образования в России до 2036 года, с возможностью продления до 2040-го.

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« З а д а ч а – о б е с п е ч и т ь с п р а в е д л и в ы е , д о с т о й н ы е у с л о в и я у ч и т е л я м . К с т а т и , о д и н и з и н с т р у м е н т о в , к о т о р ы е м ы п р о р а б а т ы в а е м в р а м к а х С т р а т е г и и ( р а з в и т и я о б р а з о в а н и я . – п р и м . р е д . ) , – э т о с и с т е м а в о з н а г р а ж д е н и я д л я у ч и т е л е й з а у с п е х и у ч е н и к о в в о в з р о с л о й ж и з н и » , – с к а з а л о н .

Разработка документа идет по поручению президента Владимира Путина и проходит под контролем администрации президента и правительства. В процессе участвуют более тысячи экспертов, работающих над созданием единой концепции модернизации образовательной системы, передает РИА Новости.

Среди ключевых принципов будущей стратегии – укрепление традиционных ценностей российского образования, повышение престижа профессии учителя и создание единого образовательного пространства. Ожидается, что окончательная версия документа будет утверждена в этом году.

Ранее эксперт проанализировал причины массового увольнения учителей из школ.