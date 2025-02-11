Доход учителей призвали увязать с успехами их учеников

Доход российских учителей призвали увязать с успехами их учеников
Доход педагогов должен напрямую зависеть от успехов их учеников, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме. Обсуждение прошло в рамках работы над стратегией развития образования в России до 2036 года, с возможностью продления до 2040-го.
«Задача – обеспечить справедливые, достойные условия учителям. Кстати, один из инструментов, которые мы прорабатываем в рамках Стратегии (развития образования. – прим. ред.), – это система вознаграждения для учителей за успехи учеников во взрослой жизни», – сказал он.
Разработка документа идет по поручению президента Владимира Путина и проходит под контролем администрации президента и правительства. В процессе участвуют более тысячи экспертов, работающих над созданием единой концепции модернизации образовательной системы, передает РИА Новости.
Среди ключевых принципов будущей стратегии – укрепление традиционных ценностей российского образования, повышение престижа профессии учителя и создание единого образовательного пространства. Ожидается, что окончательная версия документа будет утверждена в этом году.
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