Госдума одобрила законопроект о защите русского языка
Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект о защите русского языка, который предусматривает в том числе размещение вывесок и надписей только на русском.
Законопроектом предусматривается, что размещаемая в общедоступных местах или доводимая до сведения неограниченного круга потребителей (то есть с использованием вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, знаков, иных технических приспособлений), а также предназначаемая для публичного ознакомления потребителей информация была на государственном языке, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах должно осуществляться на русском языке, отмечается в документе.
«Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open и тому подобное» – отмечается в пояснительной записке.
Кроме того, предлагается сделать обязательным перевод на русский язык содержащейся в рекламе и выполненной на языках народов РФ либо иностранном языке информации. При этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению.
При этом нормы об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке и на иных языках не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, отмечается в записке.
Кроме того, предлагается закрепить положение о выполнении на русском языке коммерческого обозначения, индивидуализирующего объект капитального строительства, в том числе и наименование жилого комплекса либо малоэтажного жилого комплекса, а также наименований планируемых для размещения элементов планировочной структуры и иных объектов капитального строительства.
В документе также поясняется, что проект закона направлен, в частности, на прекращение практики присвоения жилым комплексам и поселкам (кварталам, микрорайонам) названий на иностранных языках либо с использованием производных от иностранных слов и выражений.
Инициаторами законопроекта стали депутаты от «Единой России» Максим Топилин, Александр Хинштейн (сейчас врио губернатора Курской области) и другие, во главе с нынешним советником президента Еленой Ямпольской, возглавлявшей на тот момент думский комитет по культуре.