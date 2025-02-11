Госдума одобрила законопроект о защите русского языка

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект о защите русского языка, который предусматривает в том числе размещение вывесок и надписей только на русском.

Законопроектом предусматривается, что размещаемая в общедоступных местах или доводимая до сведения неограниченного круга потребителей (то есть с использованием вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, знаков, иных технических приспособлений), а также предназначаемая для публичного ознакомления потребителей информация была на государственном языке, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах должно осуществляться на русском языке, отмечается в документе.

« Т а к и м о б р а з о м , д о л ж н о с т а т ь н е в о з м о ж н ы м и с п о л ь з о в а н и е н а в ы в е с к а х и в и т р и н а х т а к и х н а д п и с е й , к а к , н а п р и м е р , c o f f e e , f r e s h , s a l e , s h o p , o p e n и т о м у п о д о б н о е » – о т м е ч а е т с я в п о я с н и т е л ь н о й з а п и с к е .

Кроме того, предлагается сделать обязательным перевод на русский язык содержащейся в рекламе и выполненной на языках народов РФ либо иностранном языке информации. При этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению.

При этом нормы об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке и на иных языках не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, отмечается в записке.

Кроме того, предлагается закрепить положение о выполнении на русском языке коммерческого обозначения, индивидуализирующего объект капитального строительства, в том числе и наименование жилого комплекса либо малоэтажного жилого комплекса, а также наименований планируемых для размещения элементов планировочной структуры и иных объектов капитального строительства.

В документе также поясняется, что проект закона направлен, в частности, на прекращение практики присвоения жилым комплексам и поселкам (кварталам, микрорайонам) названий на иностранных языках либо с использованием производных от иностранных слов и выражений.

Инициаторами законопроекта стали депутаты от «Единой России» Максим Топилин, Александр Хинштейн (сейчас врио губернатора Курской области) и другие, во главе с нынешним советником президента Еленой Ямпольской, возглавлявшей на тот момент думский комитет по культуре.