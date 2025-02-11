Уборщице вместо 55 тысяч заплатили полмиллиона рублей

Уборщице из Москвы по ошибке вместо 55 тысяч заплатили 550 тысяч рублей. Бухгалтер случайно добавила 0 при начислении заработной платы. После произошедшего уборщица уволилась и перестала выходить на связь. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— 3 5 - л е т н е й р а б о т н и ц е б ы л а н а ч и с л е н а з а р а б о т н а я п л а т а , о д н а к о в м е с т о п о л о ж е н н ы х 5 5 0 2 7 р у б л е й е й п е р е в е л и 5 5 0 т ы с я ч 2 7 0 р у б л е й . С р а з у ж е п о с л е э т о г о ж е н щ и н а о т к л ю ч и л а т е л е ф о н и п е р е с т а л а в ы х о д и т ь н а с в я з ь , — п и ш е т с о с с ы л к о й н а с л о в а с о б е с е д н и к а «МК».

После того, как работодатели не смогли дозвониться до женщины, они написали заявление в полицию. Официального подтверждения этому нет.

Ранее аналогичная история произошла на челябинском заводе. Работникам случайно выплатили зарплату в размере нескольких миллионов рублей, что превышает обычную зарплату в сто раз. Вместо обычных 50–80 тысяч рублей сотрудники предприятия получили на свои банковские счета от пяти до восьми миллионов рублей.