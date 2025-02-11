Уборщице вместо 55 тысяч заплатили полмиллиона рублей

«МК»: Уборщице из Москвы вместо 55 тысяч заплатили полмиллиона рублей
Уборщице из Москвы по ошибке вместо 55 тысяч заплатили 550 тысяч рублей. Бухгалтер случайно добавила 0 при начислении заработной платы. После произошедшего уборщица уволилась и перестала выходить на связь. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
— 35-летней работнице была начислена заработная плата, однако вместо положенных 55 027 рублей ей перевели 550 тысяч 270 рублей. Сразу же после этого женщина отключила телефон и перестала выходить на связь, — пишет со ссылкой на слова собеседника «МК».
После того, как работодатели не смогли дозвониться до женщины, они написали заявление в полицию. Официального подтверждения этому нет.
Ранее аналогичная история произошла на челябинском заводе. Работникам случайно выплатили зарплату в размере нескольких миллионов рублей, что превышает обычную зарплату в сто раз. Вместо обычных 50–80 тысяч рублей сотрудники предприятия получили на свои банковские счета от пяти до восьми миллионов рублей.