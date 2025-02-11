Qatar Airways отменила половину рейсов в Москву

Катарская авиакомпания Qatar Airways отменила один из двух ежедневных рейсов в Москву из Дохи. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператорские компании.

© Газета.Ru

По данным АТОР, рейс вывели из расписания, вероятно, до конца октября 2025 года. Объем перевозки между Москвой и Дохой в связи с этим сократится на 8-9 тыс. человек в месяц.

Представители туроператора Space Travel рассказали ассоциации, что до конца февраля перевозчик продолжит выполнять вечерний рейс QR388 с частотой три раза в неделю, а с марта до апреля останется только один дневной рейс QR340.

Согласно расписанию на сайте Qatar Airways, рейса QR388 нет и после 1 апреля. В «Русском Экспрессе» также заявили, что рейсов не будет как минимум до конца октября 2025 года, говорится в материале.

Отмена одного из двух рейсов привела к сильнейшему росту цен. Билетов на рейс с вылетом в Доху эконом классом на ближайшие даты практически нет, а их стоимость начинается от 180-200 тыс. рублей.

10 февраля сообщалось, что турецкая авиакомпания Pegasus отменила несколько авиарейсов между Стамбулом и Москвой, а также Петербургом.