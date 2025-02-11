Пляжи Анапы пообещали привести в нормативное состояние к курортному сезону

Власти Анапы пообещали привести пострадавшие участки пляжей Анапы в нормативное состояние к курортному сезону 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии курортного города.

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Отмечается, что на 2026 год на этих местах запланировано «улучшение инженерного состояния».

« Д о с е р е д и н ы ф е в р а л я б у д е т о п р е д е л е н п о д р я д ч и к , к о т о р ы й в ы п о л н и т н е о б х о д и м ы е и з ы с к а н и я и с д е л а е т п р о е к т н о - с м е т н у ю д о к у м е н т а ц и ю » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Ранее стало известно, что россияне за день раскупили почти все билеты на удобные поезда в Анапу вопреки экологической катастрофе после разлива мазута в Черном море. Продажа железнодорожных билетов в курортный город на майские праздники открылась 4 февраля.