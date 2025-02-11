Власти потребовали от российской чиновницы извинений за слова об изнасилованной школьнице

В правительстве Тувы отреагировали на слова пресс-секретаря мэра Кызыла Азианы Тембрель о том, что ставшая жертвой изнасилования школьница сама виновата в произошедшем, и ждут от чиновницы извинений. Об этом пишет издание «Подъем» со ссылкой на источник в структурах власти.

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Ранее в сети распространился пост Тембрель в соцсетях, в котором она высказалась о надругательстве трех подростков в возрасте от 15 до 17 лет над несовершеннолетней россиянкой. Чиновница написала, что «девочки распивают в компаниях и попадают в такие истории», а также сочла странным «охать-ахать» после подобных случаев. Когда из-за сказанного начался общественный резонанс, пресс-секретарь удалила публикацию.

Неназванный собеседник издания в правительстве Тувы подчеркнул, что власти обратились к главе Кызыла Ирине Казанцевой с требованием повлиять на Тембрель.

« С и г н а л е е р у к о в о д и т е л ю б ы л , ч т о б ы о н а и з в и н и л а с ь и п е р е с т а л а п р о в о к а ц и о н н ы е з а п и с и в ы с т а в л я т ь , — с к а з а л о н . — Х о т е л о с ь б ы , ч т о б ы ч е л о в е к н е с о т в е т с т в е н н о с т ь з а с в о и с л о в а . ( . . . ) У н е е д о ч е р и н е т , ч т о б ы г о в о р и т ь , ч т о з а д е в о ч к а м и т р о й н а я о т в е т с т в е н н о с т ь » .

В декабре 2024 года в России произошел скандал из-за учебника по ОБЖ для девятых классов, в одном из разделов которого говорится о вине жертв изнасилования. В пособии девушкам советовали не надевать короткую юбку и не краситься в «немыслимые цвета», так как это якобы «провоцирует парней и мужчин, воспринимается ими как сигнал». В результате в Минпросвещения заявили, что учебник не может использоваться на уроках.