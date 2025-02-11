Кравцов назвал базовые принципы Стратегии развития образования

Незыблемость воспитания в школе, обновление образовательной инфраструктуры, развитие детского отдыха и повышение статуса учителя — основные базовые принципы Стратегии развития образования в России. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, выступая на «правительственном часе» в Госдуме 11 февраля.

В школы возвращены уроки труда, основы безопасности защиты родины, профориентация, создано Российское движение детей и молодежи, введена должность советника директора по воспитанию, развивается школа полного дня, отметил Кравцов.

« М ы з а к р е п л я е м в С т р а т е г и и н е з ы б л е м о с т ь ф у н д а м е н т а л ь н о г о з а к о н а 2 0 2 1 г о д а о з о л о т о м с т а н д а р т е о б р а з о в а н и я . В р а м к а х е г о р е а л и з а ц и и п о д г о т о в л е н ы н о в ы е г о с у д а р с т в е н н ы е у ч е б н и к и п о и с т о р и и . В ч а с т н о с т и , в э т о м у ч е б н и к е о р и е н т а ц и я н е н а л и б е р а л ь н ы е , а н а т р а д и ц и о н н ы е ц е н н о с т и . В ч е р а м ы п о л у ч и л и р у к о п и с ь у ч е б н и к а п о о б щ е с т в о з н а н и ю 1 0 - 1 1 к л а с с о в . С 1 с е н т я б р я 2 0 2 6 г о д а м ы п е р е х о д и м н а е д и н ы е г о с у д а р с т в е н н ы е у ч е б н и к и п о и с т о р и и , о б щ е с т в о з н а н и ю и о с н о в а м д у х о в н о - н р а в с т в е н н о й к у л ь т у р ы Р о с с и и » , — с о о б щ и л м и н и с т р .

Также в Стратегии закреплена невозможность перепрофилировать и продавать детские лагеря отдыха. Кроме этого, министерство разрабатывает единую программу воспитательной работы.