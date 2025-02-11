Кравцов назвал базовые принципы Стратегии развития образования
Незыблемость воспитания в школе, обновление образовательной инфраструктуры, развитие детского отдыха и повышение статуса учителя — основные базовые принципы Стратегии развития образования в России. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, выступая на «правительственном часе» в Госдуме 11 февраля.
В школы возвращены уроки труда, основы безопасности защиты родины, профориентация, создано Российское движение детей и молодежи, введена должность советника директора по воспитанию, развивается школа полного дня, отметил Кравцов.
«Мы закрепляем в Стратегии незыблемость фундаментального закона 2021 года о золотом стандарте образования. В рамках его реализации подготовлены новые государственные учебники по истории. В частности, в этом учебнике ориентация не на либеральные, а на традиционные ценности. Вчера мы получили рукопись учебника по обществознанию 10-11 классов. С 1 сентября 2026 года мы переходим на единые государственные учебники по истории, обществознанию и основам духовно-нравственной культуры России», — сообщил министр.
Также в Стратегии закреплена невозможность перепрофилировать и продавать детские лагеря отдыха. Кроме этого, министерство разрабатывает единую программу воспитательной работы.
«В рамках Стратегии внесены изменения в закон об образовании, направленные на защиту чести и достоинства педагогов, на ограждение от избыточной бюрократической нагрузки. К сожалению, не всегда нормы закона работают в полной мере. Также стоят задачи, и они будут отражены в Стратегии, по повышению оплаты труда педагогов, снижение нагрузки», — заключил Кравцов.