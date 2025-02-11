Актер Сергей Белоголовцев оказался прикован к инвалидной коляске

Звезда шоу «33 квадратных метра» Сергей Белоголовцев перенес в августе 2024 года инсульт, в результате которого у него парализованы левые рука и нога, сообщают Telegram-каналы.

Актер Сергей Белоголовцев оказался прикованным к кровати после перенесенного в августе 2024 года инсульта, у артиста парализованы левые рука и нога, он передвигается на инвалидной коляске или с помощью родственников, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Представитель Белоголовцева рассказал, что актер отменил все ближайшие спектакли, в том числе запланированные на 14 февраля. При этом сам артист заявил, что чувствует себя хорошо и работает над телепередачей.

Сергей Белоголовцев известен по роли Сергея Звездунова в юмористической передаче «33 квадратных метра». Он также играл в проектах «Ералаш», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Духless», «Корпоратив», «Воронины».

Шоумен Сергей Белоголовцев экстренно прооперирован

Ранее пресс-секретарь Белоголовцева сообщила, что он перенес экстренную операцию из-за аппендицита и будет выписан из больницы в хорошем состоянии.