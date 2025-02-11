В Луганске более 100 человек поучаствовали в патриотическом форуме
Более 100 человек - студентов и преподавателей, ученых из вузов Донбасса, Тюмени, Белоруссии принимают участие в международном гражданско-патриотическом форуме "Лента памяти", который проходит под эгидой Общественной палаты РФ и посвящен памяти подпольной группы "Молодая гвардия", передает корреспондент ТАСС с места события.
"Пока мы помним молодогвардейцев и их подвиг, мы будем жить. Именно их подвиг, их героизм, служит молодому поколению примером", - отметил ректор Луганского государственного университета имени В.И. Даля, член Общественной палаты РФ Виктор Рябичев.
По его словам, более 1 тыс. молодых людей из ЛНР приняли участие в специальной военной операции.
"Ни один из них не отвернулся, не прошел стороной, они понимают ответственность, они понимают гордость за своих отцов, родителей, друзей и стали плечом к плечу с воинами, защищая нашу родину", - добавил Рябичев.
В свою очередь председатель Общественной палаты ЛНР Сергей Коваленок отметил важность для подрастающего поколения проведение форума в преддверии 80-летия Победы.
"Сейчас очень важно, чтобы наше молодое поколение перехватило эстафету памяти молодогвардейцев, героев Великой Отечественной войны и продолжило дело сохранения исторической памяти и сделало все, чтобы ее не мог никогда, и никто поменять", - подчеркнул Коваленок.
Участие в форуме онлайн и в режиме телемоста принимают ученые и активисты из Хабаровска, Донецка, Тюмени, Владикавказа, Белоруссии.
О молодогвардейцах
Организация "Молодая гвардия" была создана в шахтерском городке Краснодон, который был оккупирован гитлеровцами летом 1942 года. Юные подпольщики распространяли сначала рукописные, а затем и печатные листовки со сводками Совинформбюро, собирали оружие и боеприпасы. Самыми дерзкими акциями подпольщиков стали освобождение почти 150 военнопленных красноармейцев и сожжение германской биржи с документами людей, которых должны были угнать на работы в Германию. В результате предательства почти все члены "Молодой гвардии" были арестованы и казнены незадолго до освобождения города Красной Армией. Пятеро подпольщиков посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.
Подвигу молодых подпольщиков из Краснодона писатель Александр Фадеев посвятил роман "Молодая гвардия", изданный в 1946 году. В 1948 году по роману режиссером Сергеем Герасимовым был снят фильм.