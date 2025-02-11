В Луганске более 100 человек поучаствовали в патриотическом форуме

Более 100 человек - студентов и преподавателей, ученых из вузов Донбасса, Тюмени, Белоруссии принимают участие в международном гражданско-патриотическом форуме "Лента памяти", который проходит под эгидой Общественной палаты РФ и посвящен памяти подпольной группы "Молодая гвардия", передает корреспондент ТАСС с места события.

" П о к а м ы п о м н и м м о л о д о г в а р д е й ц е в и и х п о д в и г , м ы б у д е м ж и т ь . И м е н н о и х п о д в и г , и х г е р о и з м , с л у ж и т м о л о д о м у п о к о л е н и ю п р и м е р о м " , - о т м е т и л р е к т о р Л у г а н с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о у н и в е р с и т е т а и м е н и В . И . Д а л я , ч л е н Общественной палаты РФ Виктор Рябичев.

По его словам, более 1 тыс. молодых людей из ЛНР приняли участие в специальной военной операции.

" Н и о д и н и з н и х н е о т в е р н у л с я , н е п р о ш е л с т о р о н о й , о н и п о н и м а ю т о т в е т с т в е н н о с т ь , о н и п о н и м а ю т г о р д о с т ь з а с в о и х о т ц о в , р о д и т е л е й , д р у з е й и с т а л и п л е ч о м к п л е ч у с в о и н а м и , з а щ и щ а я н а ш у р о д и н у " , - д о б а в и л Р я б и ч е в .

В свою очередь председатель Общественной палаты ЛНР Сергей Коваленок отметил важность для подрастающего поколения проведение форума в преддверии 80-летия Победы.

" С е й ч а с о ч е н ь в а ж н о , ч т о б ы н а ш е м о л о д о е п о к о л е н и е п е р е х в а т и л о э с т а ф е т у п а м я т и м о л о д о г в а р д е й ц е в , г е р о е в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы и п р о д о л ж и л о д е л о с о х р а н е н и я и с т о р и ч е с к о й п а м я т и и с д е л а л о в с е , ч т о б ы е е н е м о г н и к о г д а , и н и к т о п о м е н я т ь " , - п о д ч е р к н у л К о в а л е н о к .

Участие в форуме онлайн и в режиме телемоста принимают ученые и активисты из Хабаровска, Донецка, Тюмени, Владикавказа, Белоруссии.

О молодогвардейцах

Организация "Молодая гвардия" была создана в шахтерском городке Краснодон, который был оккупирован гитлеровцами летом 1942 года. Юные подпольщики распространяли сначала рукописные, а затем и печатные листовки со сводками Совинформбюро, собирали оружие и боеприпасы. Самыми дерзкими акциями подпольщиков стали освобождение почти 150 военнопленных красноармейцев и сожжение германской биржи с документами людей, которых должны были угнать на работы в Германию. В результате предательства почти все члены "Молодой гвардии" были арестованы и казнены незадолго до освобождения города Красной Армией. Пятеро подпольщиков посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.

Подвигу молодых подпольщиков из Краснодона писатель Александр Фадеев посвятил роман "Молодая гвардия", изданный в 1946 году. В 1948 году по роману режиссером Сергеем Герасимовым был снят фильм.