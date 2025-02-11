Москалькова рассказала о работе над открытием гумкоридора в Курской области

Россия, Украина и Международный Комитет Красного Креста работают над вопросом по открытию гуманитарного коридора для жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

« М ы р а б о т а е м с Украиной по этому вопросу... вместе с Международным Комитетом Красного Креста. Есть надежда на положительное решение вопроса», — цитирует ее РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Москалькова обратилась к властям Киева с призывом организовать гуманитарный коридор для эвакуации жителей Курской области в безопасные районы.