Исследование Rambler&Co: 58% российских пар заранее обсуждают, что подарят друг другу

Согласно опросу, мужчины чаще забывают памятные события в отношениях – 46% против 34% у женщин

Современные пары по-разному подходят к празднованию памятных дат и выбору подарков на гендерные праздники. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили интернет-пользователей, каких правил они придерживаются в своих отношениях.

Более половины россиян (51%) отмечают только годовщину встречи или свадьбы. День любви, семьи и верности или 14 февраля, собрали по 4% голосов. У 3% свои поводы, а первый поцелуй как значимая дата важен для 2% участников в паре. При этом 18% опрошенных признались, что они ничего не празднуют, и столько же (18%) респондентов не состоят в отношениях.

Когда речь заходит о праздновании, большинство пар (67%) отдают предпочтение домашнему уюту: они делятся воспоминаниями и благодарностями. Обмен подарками в памятную дату популярен у 14% участников, а 5% устраивают запоминающиеся свидания. Ещё 7% совмещают оба варианта, а столько же (7%) берут выходной или отпуск, чтобы вместе отдохнуть.

58% пар заранее обсуждают свои пожелания насчёт подарков, а 42% предпочитают сюрпризы. При этом 40% респондентов выделяют личные средства на поздравление, чтобы сохранить тайну, около трети (29%) по договорённости не тратят много, чтобы сберечь общий бюджет, а 18% готовы потратить любую доступную им сумму ради любви. Оставшиеся 13% заранее согласовывают не только подарки, но и сколько готовы потратить на праздник.

Среди мужчин 54% заявили, что никогда не забывают о памятных датах в отношениях, тогда как 37% признались, что иногда это случалось, и лишь 9% забывают регулярно. Тем не менее, у женщин память на важные дни лучше: 66% никогда о них не забывают, 21% – иногда, а 13% – часто.

Большинство мужчин (57%) и женщин (48%) отметили, что их взгляд на подарки и праздники в паре с течением времени не изменился: они всегда стараются радовать партнёра. Однако 27% (мужчин) и 28% (женщин) вспомнили, что в начале отношений подарков было больше, а 16% и 24%, наоборот, стали сильнее радовать друг друга со временем.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 января по 6 февраля 2025 года, охват составил 39 068 интернет-пользователей, среди которых 50% мужчин и 50% женщин.