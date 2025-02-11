В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с новым вирусом в США

Ситуация с появлением в Соединенных Штатах нового вируса Кэмп-Хилл находится на контроле Роспотребнадзора.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

" С п е ц и а л и с т ы Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски... Ситуация на контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора уже есть тест-системы, способные выявлять генипавирусы, к которым относится Кэмп-Хилл.

Новый вид генипавируса Кэмп-Хилл американские ученые выявили у землероек в штате Алабама. Он может поражать внутренние органы и представляет потенциальную угрозу для человека.

Названы симптомы нового вируса из Китая

Генипавирусы известны своей способностью поражать как животных, так и людей. Среди наиболее опасных подтипов — вирус Хендра, вызывающий инфекции с симптомами в виде отека легких и кровотечений, а также вирус Нипах, который может привести к воспалению мозга.