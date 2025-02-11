Глава Дагестана стал невольным свидетелем интимной сцены между врачом Чародинской районной больницы и одной из его коллег. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

67-летний заслуженный врач Дагестана не выключил камеру после видеоконференции с главой республики Сергеем Меликовым и занялся сексом с коллегой. Интимную сцену были вынуждены наблюдать несколько участников конференции, в том числе и глава республики.

После разразившегося скандала медик ушел на больничный.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы пригласил к себе в кабинет проститутку. Во фракции КПРФ данную информацию не подтвердили и заявили, что компрометирующий ролик мог быть сгенерирован нейросетью. После скандала с видеороликом в Госдуме начали искать в своих кабинетах скрытые камеры и "жучки".