Умерла актриса Ольга Титкова

11 февраля ушла из жизни Ольга Титкова, советская российская актриса театра и кино.

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Ольга Титкова родилась в 1941 году. Окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского в 1968-м. С того же года работала в Новосибирском театре музыкальной комедии. Была профессором кафедры музыкального театра Новосибирской консерватории имени Глинки.

Среди сценических работ: Сурмилова ("Лев Гурыч Синичкин"), Адель ("Летучая мышь"), Валентина ("Веселая вдова"), Цецилия ("Марица"), Нинон ("Фиалка Монмартра"), Каролина ("Мистер Икс"), сваха Красавина ("Женитьба Бальзаминова") и другие. В 1985 году снялась в криминальной драме "Тайга".

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Заслуженная артистка РСФСР - с 1988 года, народная - с 2004-го.

О кончине актрисы сообщили в пресс-службе ее театра. О дате прощания станет известно позднее.