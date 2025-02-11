В Минздраве раскрыли динамику абортов за последнее десятилетие

В России число абортов снизилось более чем в 3,5 раза за 10 лет. Динамику количества проведенных процедур по прерыванию беременности за последнее десятилетие раскрыли в Минздраве, передает РИА Новости.

Как объяснила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения Елена Шешко, на показатель повлияли, в частности, мотивационное анкетирование россиянок, а также специальные консультации женщин, которые обращаются для проведения аборта.

« М ы в и д и м в э т о м т о ж е о п р е д е л е н н ы й р е з е р в п о в ы ш е н и я р о ж д а е м о с т и » , — з а к л ю ч и л а Ш е ш к о .

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов захотел полностью запретить аборты в регионе — даже в частных клиниках. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о запрете абортов в Вологодской области и назвал его некорректным.