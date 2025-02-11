Россияне отреагировали на идею привлекать женщин к «мужским» профессиям
Большинство (78%) россиян выступили против идеи экономистов привлекать женщин в "мужские" профессии для борьбы с дефицитом кадров, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,4 тыс. человек.
По их мнению, женщины не должны заниматься тяжелым физическим трудом, потому что им нужно заботиться о здоровье ради детей.
"Какая тяжелая работа, вы в своем уме? Хотите, чтоб женщины превратились в мужиков? Тогда в стране будет кризис, и рождаемость упадет еще ниже", - сказал участник опроса.
При этом 20% опрошенных считают, что женщины могли бы работать и в "мужских" профессиях, если захотели бы этого сами. Оставшиеся 2% выбрали вариант "другое". Некоторые из них затруднились дать однозначный ответ, другие - отметили, что женщинам стоило бы просто разрешить работать в "мужских" профессиях, а не привлекать их.
Карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Алена Чукина накануне Дня всех влюбленных 14 февраля рассказала "Газете.Ru", что перед праздниками в Москве растет спрос на специалистов сферы услуг. По словам эксперта, в этой сфере можно зарабатывать около 100 тыс. рублей в месяц.