Россияне отреагировали на идею привлекать женщин к «мужским» профессиям

Большинство (78%) россиян выступили против идеи экономистов привлекать женщин в "мужские" профессии для борьбы с дефицитом кадров, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,4 тыс. человек.

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По их мнению, женщины не должны заниматься тяжелым физическим трудом, потому что им нужно заботиться о здоровье ради детей.

" К а к а я т я ж е л а я р а б о т а , в ы в с в о е м у м е ? Х о т и т е , ч т о б ж е н щ и н ы п р е в р а т и л и с ь в м у ж и к о в ? Т о г д а в с т р а н е б у д е т к р и з и с , и р о ж д а е м о с т ь у п а д е т е щ е н и ж е " , - с к а з а л у ч а с т н и к о п р о с а .

При этом 20% опрошенных считают, что женщины могли бы работать и в "мужских" профессиях, если захотели бы этого сами. Оставшиеся 2% выбрали вариант "другое". Некоторые из них затруднились дать однозначный ответ, другие - отметили, что женщинам стоило бы просто разрешить работать в "мужских" профессиях, а не привлекать их.

Карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Алена Чукина накануне Дня всех влюбленных 14 февраля рассказала "Газете.Ru", что перед праздниками в Москве растет спрос на специалистов сферы услуг. По словам эксперта, в этой сфере можно зарабатывать около 100 тыс. рублей в месяц.