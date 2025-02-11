В европейской части России произойдет первое в 2025 году похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на выходных температуры в центре Европейской России впервые в 2025 году опустятся ниже нормы - до 13 градусов мороза. Об этом ученый рассказал РИА Новости.

Вильфанд отметил, что такое похолодание ожидается в субботу, 15 февраля. Ночные температуры составят от минус восьми до минус 13 градусов. Днем будет от минус шесть до 11 градусов мороза. Это на один градус ниже нормы.

« В т ы л у ц и к л о н а , к о т о р ы й б у д е т р а с п о л а г а т ь с я к в о с т о к у о т е в р о п е й с к о й Р о с с и и … у ж е п р о г н о з и р у е т с я в х о ж д е н и е х о л о д н ы х в о з д у ш н ы х м а с с » , - с к а з а л В и л ь ф а н д .

Ранее в центре погоды «Фобос» предупредили о небольших снегопадах в Москве в четверг и пятницу, 13 и 14 февраля. Метеорологи рассказали, что из-за выхолаживания приземного слоя атмосферы температура в эти дни войдет в рамки нормы - дневные температуры составят от минус трех до минус четырех градусов. В «Фобосе» также отметили, что в субботу впервые в этом году температуры упадут ниже нормы, а после полудня в этот день ожидается до минус шести градусов.