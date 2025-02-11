В европейской части России произойдет первое в 2025 году похолодание
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на выходных температуры в центре Европейской России впервые в 2025 году опустятся ниже нормы - до 13 градусов мороза. Об этом ученый рассказал РИА Новости.
Вильфанд отметил, что такое похолодание ожидается в субботу, 15 февраля. Ночные температуры составят от минус восьми до минус 13 градусов. Днем будет от минус шесть до 11 градусов мороза. Это на один градус ниже нормы.
«В тылу циклона, который будет располагаться к востоку от европейской России… уже прогнозируется вхождение холодных воздушных масс», - сказал Вильфанд.
Ранее в центре погоды «Фобос» предупредили о небольших снегопадах в Москве в четверг и пятницу, 13 и 14 февраля. Метеорологи рассказали, что из-за выхолаживания приземного слоя атмосферы температура в эти дни войдет в рамки нормы - дневные температуры составят от минус трех до минус четырех градусов. В «Фобосе» также отметили, что в субботу впервые в этом году температуры упадут ниже нормы, а после полудня в этот день ожидается до минус шести градусов.