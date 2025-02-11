79-летней звезде фильма «Чародеи» понадобилась срочная помощь врачей

Народной артистке РСФСР Екатерине Васильевой понадобилась экстренная помощь врачей. По информации Telegram-канала Shot, у актрисы случилось обострение панкреатита.

79-летняя Васильева вызвала скорую помощь в свою квартиру в Москве. Прибывшим врачам она пожаловалась на боли в животе. Медики диагностировали у нее воспаление поджелудочной железы: состояние опасно тем, что возникает внезапно и может стать причиной серьезных осложнений. После оказания помощи актриса приняла решение продолжать лечение на дому и следовать указаниям специалистов.

Ушедшую в монастырь актрису Васильеву заметили на похоронах Добровольской

Напомним, что Васильева стала известна благодаря ролям в фильмах «Обыкновенное чудо» и «Соломенная шляпка». Несколько лет назад она отказалась от дальнейших съемок в кино, а в 2021 году ушла в монастырь и приняла постриг.