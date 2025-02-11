Военблогеры раскритиковали Ozon за продажу поддельных медалей участников СВО

Реплики боевых наград продаются на российском маркетплейсе Ozon по бросовым ценам, и недобросовестные россияне могут покупать их, чтобы притворяться участниками боевых действий. Так торговую площадку раскритиковал российский военблогер Борис Рожин, его слова приводит Радио Sputnik в Telegram.

Военблогеры раскритиковали Ozon за продажу поддельных медалей участников СВО
© РИА Новости

По словам Рожина, проверить, настоящая награда или нет в жизни сложно, и этим могут пользоваться злоумышленники.

«Накупил себе медалей "Вагнера", значок за взятие Артемовска нацепил, пошёл на какое-нибудь торжество, кто там будет проверять, настоящий ты боец или мошенник», заявил эксперт.

Военный блогер подчеркнул, что пользоваться купленными на Ozon наградами могут для получения бонусов от государства.

«Такие случаи (сбыта и использования поддельных наград прим. «Ленты.ру») надо подсвечивать, чтобы была государственная реакция», раскритиковал факт продажи площадкой реплик наград Рожин.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мошеннического присвоения несуществующего звания «Герой Дагестана», а также подделки документов об участии в СВО для получения путевок для паломничества за рубеж.

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