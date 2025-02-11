Военблогеры раскритиковали Ozon за продажу поддельных медалей участников СВО

Реплики боевых наград продаются на российском маркетплейсе Ozon по бросовым ценам, и недобросовестные россияне могут покупать их, чтобы притворяться участниками боевых действий. Так торговую площадку раскритиковал российский военблогер Борис Рожин, его слова приводит Радио Sputnik в Telegram.

По словам Рожина, проверить, настоящая награда или нет в жизни сложно, и этим могут пользоваться злоумышленники.

« Н а к у п и л с е б е м е д а л е й " В а г н е р а " , з н а ч о к з а в з я т и е А р т е м о в с к а н а ц е п и л , п о ш ё л н а к а к о е - н и б у д ь т о р ж е с т в о , к т о т а м б у д е т п р о в е р я т ь , н а с т о я щ и й т ы б о е ц и л и м о ш е н н и к » , — з а я в и л э к с п е р т .

Военный блогер подчеркнул, что пользоваться купленными на Ozon наградами могут для получения бонусов от государства.

« Т а к и е с л у ч а и ( с б ы т а и и с п о л ь з о в а н и я п о д д е л ь н ы х н а г р а д — п р и м . « Л е н т ы . р у » ) н а д о п о д с в е ч и в а т ь , ч т о б ы б ы л а г о с у д а р с т в е н н а я р е а к ц и я » , — р а с к р и т и к о в а л ф а к т п р о д а ж и п л о щ а д к о й р е п л и к н а г р а д Рожин.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мошеннического присвоения несуществующего звания «Герой Дагестана», а также подделки документов об участии в СВО для получения путевок для паломничества за рубеж.