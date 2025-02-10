Стало известно, какие сотрудники реже всего болеют

Ученые из Финского института охраны труда доказали, что люди, добирающиеся на работу на велосипеде, реже берут больничные. Работа опубликована в журнале Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (SJMSS).

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Исследователи проанализировали данные 28 485 работников местных органов власти и выяснили, что активные велосипедисты на 8-12% реже пропускают рабочие дни из-за болезни и на 18% реже уходят на длительный больничный.

В среднем те, кто регулярно ездит на работу на велосипеде, пропускают на 4,5 дня меньше в год по болезни, чем те, кто пользуется автомобилем или общественным транспортом. Однако прямая причинно-следственная связь между велопоездками и уменьшением заболеваемости пока не доказана.

Ученые предполагают, что физическая активность способствует укреплению здоровья и снижает риск заболеваний. Интересно, что велосипед оказался эффективнее ходьбы в снижении количества больничных, но только если расстояние поездок было достаточно большим.

Эксперты отмечают, что не всем подходит велосипедный транспорт, особенно в условиях городской среды. Однако поддержка активного образа жизни, включая велосипедные поездки, может не только улучшить здоровье работников, но и снизить уровень вредных выбросов от автомобилей в атмосферу.