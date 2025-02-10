Хакамада выплатила долг покойного мужа в 2,5 миллиона евро

Писательница Ирина Хакамада закрыла долг покойного мужа — Владимира Сиротинского — в 2,5 миллиона евро. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу Вадима Бухкалова.

Хакамада призналась, что для того, чтобы закрыть долг покойного дома ей пришлось продать его дом в Монако, однако на сделке она потеряла миллион евро, поскольку там «все сгнило» и еще при жизни ее супруг не платил налоги за недвижимость в течение двух лет. По ее словам, продать дом ей помогал ее сын Даниил.

« П р о д а т ь т а к у ю н е д в и ж и м о с т ь д а ж е с г е к т а р о м з е м л и , г д е н е т у ж е н и ч е г о , в с е с т а р о е — п р о с т о н е в о з м о ж н о . С б о л ь ш и м т р у д о м м ы н а ш л и и т а л ь я н с к у ю к о м п а н и ю , к о т о р а я к у п и л а э т о т г е к т а р з е м л и . Н о п о л у ч е н н ы х д е н е г м н е х в а т и л о р о в н о , ч т о б ы з а к р ы т ь в с е д о л г и . Я н е р а с с ч и т ы в а л а н а э т и д е н ь г и , п о э т о м у н а с л е д с т в а н и у к о г о н е т , в т о м ч и с л е и у в н е б р а ч н о й д о ч е р и м у ж а . З а т о я т е п е р ь б е з д о л г о в — р а д о с т н а я и д о в о л ь н а я » , — р а с с к а з а л а 6 9 - л е т н я я п и с а т е л ь н и ц а .

При этом при жизни Сиротинский был уверен, что выгодно вложился, купив этот дом. Хакамада поделилась, что он ей всегда говорил, что если он умрет, то она станет богачкой.

« У м е н я т а к о е в п е ч а т л е н и е , ч т о е г о д о м б ы л н е л и к в и д н ы м . Я е г о п р о с и л а п р о д а т ь э т у с т р а н н у ю н е д в и ж и м о с т ь д л я о ч е н ь и н т е л л е к т у а л ь н ы х л ю д е й . Э т о б ы л о " ф е н - ш у й н о е " м е с т о , о т н е г о с х о д и л и с у м а . Н о э т о к а к у Ч е х о в а " В и ш н е в ы й с а д " , к о т о р ы й б ы л н и к о м у н е н у ж е н . Т ы э т о н е п р о д а ш ь . М у ж в э т о н е в е р и л , в л ю б и л с я в э т о м е с т о » , — з а к л ю ч и л а о н а .

Напомним, что Сиротинский скончался в 2021 году от сердечного приступа. Ему было 64 года. Через время стало известно, что бизнесмен оставил Хакамаде огромные долги.