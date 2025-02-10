Хакамада выплатила долг покойного мужа в 2,5 миллиона евро
Писательница Ирина Хакамада закрыла долг покойного мужа — Владимира Сиротинского — в 2,5 миллиона евро. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу Вадима Бухкалова.
Хакамада призналась, что для того, чтобы закрыть долг покойного дома ей пришлось продать его дом в Монако, однако на сделке она потеряла миллион евро, поскольку там «все сгнило» и еще при жизни ее супруг не платил налоги за недвижимость в течение двух лет. По ее словам, продать дом ей помогал ее сын Даниил.
«Продать такую недвижимость даже с гектаром земли, где нет уже ничего, все старое — просто невозможно. С большим трудом мы нашли итальянскую компанию, которая купила этот гектар земли. Но полученных денег мне хватило ровно, чтобы закрыть все долги. Я не рассчитывала на эти деньги, поэтому наследства ни у кого нет, в том числе и у внебрачной дочери мужа. Зато я теперь без долгов — радостная и довольная», — рассказала 69-летняя писательница.
При этом при жизни Сиротинский был уверен, что выгодно вложился, купив этот дом. Хакамада поделилась, что он ей всегда говорил, что если он умрет, то она станет богачкой.
«У меня такое впечатление, что его дом был неликвидным. Я его просила продать эту странную недвижимость для очень интеллектуальных людей. Это было "фен-шуйное" место, от него сходили с ума. Но это как у Чехова "Вишневый сад", который был никому не нужен. Ты это не продашь. Муж в это не верил, влюбился в это место», — заключила она.
Напомним, что Сиротинский скончался в 2021 году от сердечного приступа. Ему было 64 года. Через время стало известно, что бизнесмен оставил Хакамаде огромные долги.