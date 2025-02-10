Денис Матросов решил выйти на сцену после ДТП

Актер Денис Матросов вышел на сцену на следующий день после ДТП. Он не хотел подводить зрителей и коллег.

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Об этом изданию «Абзац» рассказал PR-менеджер театра.

7 февраля актер обращался к врачу, но, по словам представителя театра, предписаний оставаться в состоянии покоя, не было. Поэтому актер вышел на сцену 8 февраля и сыграл в спектакле «Сирано де Бержерак».

« П р и н я л р е ш е н и е н е п о д в о д и т ь с в о и х з р и т е л е й и к о л л е г п о с ц е н е . В с ё в п о р я д к е , н и к а к и х э к с ц е с с о в н е б ы л о » , – р а с с к а з а л и в т е а т р е .

Напомним, машина Матросова столкнулась с полицейским авто в Москве. Актер получил травму ноги. Матросов был один в момент столкновения – он возвращался домой после того, как отвез в школу сына.