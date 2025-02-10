Что в России говорят об ушедшем из жизни Олеге Стриженове

Председатель Союза театральных деятелей России, советский российский актер и режиссер Владимир Машков назвал уход народного артиста СССР Олега Стриженова невосполнимой утратой для всего российского искусства и для миллионов поклонников его таланта.

" С о з д а н н ы е и м о б р а з ы н а с ц е н е и э к р а н е с т а л и н а с т о я щ и м и л е г е н д а м и " , - п о д ч е р к и в а е т Машков в некрологе, размещенном СТД.

Владимир Львович отмечает, что творчество Стриженова, его неподражаемый голос и невероятное обаяние, запечатленные на кинопленке, вошли в золотой фонд отечественной культуры и останутся с нами навечно.

" Е г о я р к и й и м н о г о г р а н н ы й т а л а н т б у д е т в д о х н о в л я т ь с л е д у ю щ и е п о к о л е н и я а к т е р о в " , - у в е р е н Машков.

" П а м я т ь о н е м н а в с е г д а с о х р а н и т с я в н а ш и х с е р д ц а х " , - з а к л ю ч и л н а р о д н ы й а р т и с т Р о с с и и .

Олег Стриженов скончался 9 февраля в возрасте 95 лет, перед этим актера госпитализировали.

Заслуженная артистка РСФСР Марианна Вертинская высказалась о кончине народного артиста СССР Олега Стриженова. Ее цитирует NEWS.ru. Вертинская назвала Стриженова гениальным актером и одним из лучших артистов отечественного кино.

" Т а к о й р о м а н т и з м , т а к о й т е м п е р а м е н т , т а к а я г р а ф и к а в с е х е г о р о л е й . О н н е р а б о т а л п о с л е д н е е в р е м я , н о у х о д т а к о г о ч е л о в е к а и з м и р а . . . О ч е н ь ж а л к о " , - с к а з а л а а к т р и с а .

Она также выразила соболезнования 86-летней вдове артиста - актрисе Лионелле Стриженовой.

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95-летний актер Олег Стриженов, по предварительным данным, скончался от последствий ишемического инсульта. Смерть звезды советского кино потрясла многих его коллег. Тамара Семина, которая дружила с ним долгие годы, считает, что Стриженов ушел из жизни по естественным причинам.

Народная артистка РСФСР отметила, что Стриженову было уже много лет, а от возраста никуда не деться. Семина охарактеризовала его как уникального артиста и «красавца» с невероятным талантом.

Семина сокрушается, что коллега по цеху не дожил до 100-летия, но от «естества никуда не деться», заключила она.

« Б о ж е м о й , о н м е н я о б о ж а л . А е г о б р а т Г л е б у ш к а , м ы е г о т а к н а з ы в а л и , о ч е н ь д р у ж и л с м о и м м у ж е м П р о к о ф ь е в ы м В о л о д е й . М ы в м е с т е в о д н о й с в я з к е б ы л и д о л г и е г о д ы … О л е ж к а в о с т о р г а л с я м н о ю , я и м в о с т о р г а л а с ь » , — п р и з н а л а с ь з н а м е н и т о с т ь в р а з г о в о р е с m k . r u .

Она назвала смерть Стриженова невосполнимой утратой для актерского мира. По словам Семиной, современные артисты и в подметки не годятся звездам старой школы. Тамара Петровна заявила, что они не умеют ни двигаться, ни нормально разговаривать. «Позор!», — заключила знаменитость.

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9 февраля ушел из жизни народный артист СССР Олег Стриженов. Актриса Светлана Дружинина вышла на связь после трагической новости. В разговоре с NEWS.ru звезда фильма «Девчата» заявила, что ее коллега «соответствовал духу времени».

По словам знаменитости, ей не довелось работать с Олегом Стриженовым. Однако Светлана Дружинина оценила труд коллеги, назвав его «колоссальнейшим артистом». Собеседница издания призналась, что смерть актера из фильма «Звезда пленительного счастья» не стала для нее неожиданностью, поскольку он был тяжело болен.

« М ы с н и м н е р а б о т а л и в м е с т е . Э т о , к о н е ч н о ж е , к о л о с с а л ь н е й ш и й а р т и с т , х у д о ж н и к , т в о р е ц , к о т о р ы й о ч е н ь с о о т в е т с т в о в а л д у х у в р е м е н и и д у х у н а ц и и , д у х у Р о с с и и . И , к о н е ч н о ж е , о н с д е л а л о ч е н ь м н о г о е . С в е т л а я е м у п а м я т ь . Н о о н б ы л т я ж е л о б о л е н , а з н а ч и т , в р е м я , к с о ж а л е н и ю , п р и х о д и т . С в е т л а я п а м я т ь . М о г у т о л ь к о в ы р а з и т ь с о б о л е з н о в а н и я е г о р о д н ы м и б л и з к и м , с к о т о р ы м и я х о р о ш о з н а к о м а » , — в ы с к а з а л а с ь Светлана Дружинина.

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Народного артиста СССР Олега Стриженова планируют похоронить 12 февраля. Его невестка Екатерина, которая в эти дни играет на сцене Михайловского театра в гастрольном спектакле МХАТа «Женщины Есенина», не выйдет на сцену из-за траурного мероприятия.

Как пояснили в Михайловском театре, Екатерина Стриженова не выйдет на сцену 12 февраля из-за похорон свекра.

« М ы в ы р а ж а е м и с к р е н н и е с о б о л е з н о в а н и я Екатерине Стриженовой и её семье и посвящаем спектакль „Женщины Есенина“ 12 февраля памяти Олега Стриженова. Роль матери Есенина исполнит актриса Мария Янко», — сообщил театр в своем Telegram-канале.

В браке с народной артисткой Любовью Лифенцовой у знаменитости появился сын Александр, который живет в браке с актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой.

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Киностудия "Ленфильм" опубликовала некролог народного артиста СССР Олега Стриженова, напомнив, что экранный дебют артиста в главной роли состоялся именно у них - в ставшем легендарным "Оводе".

" О н б ы л р о ж д е н д л я э к р а н а " , - п о д ч е р к н у л и н а "Ленфильме".

Роль Стриженова в "Оводе" Файнциммера сделала его настоящей звездой нашего кино, тогда как сам фильм вошел в тройку лидеров кинопроката, собрав почти 40 000 000 зрителей.

Журнал "Советский экран" в 1957 году писал, что "Стриженову удалось не только внешне воспроизвести облик Артура-Овода, но и зажить мыслями и чувствами своего героя, усвоить его манеру думать, чувствовать, действовать".

И после "Овода" Олег Александрович активно снимался на "Ленфильме": "В твоих руках жизнь", "Пиковая дама", "Третья молодость", "Его звали Роберт", "Миссия в Кабуле", "Мир Николая Симонова", "Звезда пленительного счастья".

" Е г о у ч а с т и е в э т и х к а р т и н а х - в а ж н а я с т р а н и ц а в и с т о р и и к и н о с т у д и и " , - с к а з а н о в н е к р о л о г е .

Стриженов был удостоен Золотой медали и премии Музыкального фонда России имени Архиповой за воплощение образа Германа в "Пиковой даме", а далее, на VI Международном кинофестивале в Триесте, актер получил приз "Серебряный астероид" за лучшее исполнение главной мужской роли - в фильме "Его звали Роберт".

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