Половина выпускников колледжей продолжают обучение в вузе не по специальности

По данным Минобрнауки, половина выпускников колледжей продолжают обучение в университете не по своей специальности. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на совещании комитета 10 февраля.

© Парламентская газета

« М ы с п р о ф и л ь н ы м в е д о м с т в о м ( М и н о б р н а у к и — П р и м . р е д . ) п р о а н а л и з и р о в а л и к о л и ч е с т в о п о с т у п а ю щ и х н а п е р в ы й к у р с в в ы с ш и е у ч е б н ы е з а в е д е н и я : 5 0 п р о ц е н т о в и з н и х э т о т е , к т о п о ш е л п о с л е с р е д н е г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я . А л ь в и н а я д о л я и з э т и х п о с т у п и в ш и х — т е , к о т о р ы е п о с т у п и л и н е п о п р о ф и л ю » , - у т о ч н и л а Гумерова.

По словам сенатора, законопроект об уточнении условий поступления абитуриентов в университеты на базе СПО как раз направлен на то, чтобы колледжи перестали «быть лазейкой» для поступления в высшие учебные заведения без сдачи ЕГЭ. По итогам заседания проект закона поддержали, воздержавшихся не было, один проголосовал против.

Как отметила зампред комитета Людмила Скаковская, документ предлагает предоставить право приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета в университеты только тем, чье среднее специальное образование соответствует направлению, которое он выбрал.

« В с е о с т а л ь н ы е г р а ж д а н е , и м е ю щ и е с р е д н е е п р о ф е с с и о н а л ь н о е о б р а з о в а н и е п р и н и м а ю т с я н а о б у ч е н и е п о р е з у л ь т а т а м е д и н о г о г о с у д а р с т в е н н о г о э к з а м е н а . Т а к ж е п р е д у с м а т р и в а е т с я , ч т о с о о т в е т с т в и е н а п р а в л е н н о с т и п р о г р а м м б а к а л а в р и а т а и с п е ц и а л и т е т а с р е д н е г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я у с т а н а в л и в а е т с я о б р а з о в а т е л ь н о й о р г а н и з а ц и е й в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я » , — о т м е т и л а Скаковская.

Благодаря законопроекту качество подготовки таких абитуриентов при поступлении должно повысится, считает сенатор. Документ в том числе поспособствует воспитанию конкурентоспособных кадров, которые постоянно стремятся к профессиональному росту, обладают высокими компетенциями, отметила Скаковская.