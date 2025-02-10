Кабмин утвердил правила проведения ЕГЭ за рубежом

Правительство утвердило особенности проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году для выпускников школ двух категорий: тех, кто, находится за рубежом, и беженцев.

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К первой категории относятся выпускники, которые живут сейчас в иностранных государствах, но учатся по программам российских школ удаленно или находятся на семейном обучении. Это могут быть, например, дети сотрудников дипломатических миссий.

В категорию беженцев входят дети, которые находятся в России и учатся в государственных школах, куда были приняты начиная с 2021/22 учебного года. Например, граждане иностранных государств, прибывшие в Россию в связи с недружественными действиями своих стран.

Документом устанавливается, что для обеих категорий граждан аттестация проводится по их выбору либо в форме промежуточной аттестации, на основании которой выдается аттестат, либо в форме ОГЭ и ЕГЭ. Аналогичные правила действовали и в предыдущие три года.

Дети вправе изменить свой выбор, но не позднее чем за две недели до начала соответствующего периода проведения экзаменов. Для этого нужно подать заявление в государственную экзаменационную комиссию.

У тех, кто выберет формат госэкзаменов, но не сможет их сдать или получит неудовлетворительный результат более чем по двум предметам в 9-м классе и более чем по одному предмету в 11-м, будет возможность пройти промежуточную аттестацию.