В Кировской области предложили сделать бесплатным проезд для беременных

В Кировской области предложили ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных женщин. Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой выступил губернатор региона Александр Соколов.

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В ходе совещания в правительстве региона он заявил, что поддержка семей является одной из приоритетных задач властей области.

« Д л я п о д д е р ж к и . . . п о р у ч а ю у с т а н о в и т ь б е с п л а т н ы й п р о е з д в о б щ е с т в е н н о м т р а н с п о р т е д л я ж е н щ и н , в с т а в ш и х н а у ч е т п о б е р е м е н н о с т и » , - о т м е т и л Соколов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал расширить декретный отпуск на самый сложный первый триместр беременности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».