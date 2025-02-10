В Кировской области предложили сделать бесплатным проезд для беременных
В Кировской области предложили ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных женщин. Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой выступил губернатор региона Александр Соколов.
В ходе совещания в правительстве региона он заявил, что поддержка семей является одной из приоритетных задач властей области.
«Для поддержки... поручаю установить бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, вставших на учет по беременности», - отметил Соколов.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал расширить декретный отпуск на самый сложный первый триместр беременности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».