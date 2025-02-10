Рособрнадзор привлечет родителей к контролю на ЕГЭ

Рособрнадзор планирует привлечь родительские сообщества к контролю за процедурой допуска участников к ЕГЭ и их проходом через рамки металлодетекторов. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет РИА "Новости".

— Музаев рассказал о планах организовать присутствие представителей родительского сообщества при допуске участников экзаменов в ППЭ и их проходе через рамки металлодетекторов, — цитирует главу ведомства его пресс-служба.

Данная инициатива обсуждалась на заседании комитета по просвещению Госдумы, посвященном мероприятиям по контролю за проведением ЕГЭ.

Ранее в Госдуме профильный комитет по просвещению одобрил законопроект, который предполагает обязательную сдачу ОГЭ только по двум предметам: русскому языку и математике.