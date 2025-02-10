Синоптик Шувалов рассказал о погоде на этой неделе в России

Погода в Центральной России на неделе с 10 по 16 февраля будет умеренно морозной. Об этом «Мир 24» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По его словам, к концу недели атмосферное давление нормализуется. К выходным оно составит 745-750 миллиметров ртутного столба. Ожидается отсутствие осадков до среды включительно.

— П р и т о м , ч т о б у д е т с о х р а н я т ь с я в о с н о в н о м о б л а ч н а я п о г о д а , п о с к о л ь к у т о н к а я п р о с л о й к а о б л а к о в н е д а е т с о л н ц у п р о б и т ь с я с в о и м и л у ч а м и к з е м л е . Н о о с а д к и е с л и и б у д у т , т о н а с т о л ь к о н е з н а ч и т е л ь н ы м и , ч т о м ы и х п р а к т и ч е с к и н е з а м е т и м , — у т о ч н и л с и н о п т и к .

Температура воздуха до среды включительно будет без резких колебаний: на юге — от минус 4 ночью до минус 2 днем, на севере — от минус 9 ночью до минус 7 днем. Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 2-4 метра в секунду.

Во второй половине недели в северной части ЦФО, в том числе в Москве, пройдут слабые осадки — выпадет около 1-2 сантиметров снега. В пятницу он уже прекратится, перейдя на юг — Воронеж, Липецк, Курск.

— Т а к о г о о б и л ь н о г о с н е г а , к о т о р ы й б ы л в ю ж н ы х о б л а с т я х Ц Ф О н а п р о ш л о й н е д е л е , у ж е н е б у д е т , — о б ъ я с н и л Шувалов.

Ветер сменит направление на северо-западный и северный. Температура будет очень зависеть от прояснений. Если они будут, то на северо-востоке ЦФО температура может опуститься ночью до минус 10 градусов. Если облачность сохранится, то температура будет такой же, как и была.

На текущей неделе сильных снегопадов в Москве и области не будет, выпадет не более трех миллиметров осадков, при этом к выходным в столичном регионе установится морозная погода, рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.