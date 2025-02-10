Синоптик Шувалов рассказал о погоде на этой неделе в России
Погода в Центральной России на неделе с 10 по 16 февраля будет умеренно морозной. Об этом «Мир 24» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, к концу недели атмосферное давление нормализуется. К выходным оно составит 745-750 миллиметров ртутного столба. Ожидается отсутствие осадков до среды включительно.
— При том, что будет сохраняться в основном облачная погода, поскольку тонкая прослойка облаков не дает солнцу пробиться своими лучами к земле. Но осадки если и будут, то настолько незначительными, что мы их практически не заметим, — уточнил синоптик.
Температура воздуха до среды включительно будет без резких колебаний: на юге — от минус 4 ночью до минус 2 днем, на севере — от минус 9 ночью до минус 7 днем. Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 2-4 метра в секунду.
Во второй половине недели в северной части ЦФО, в том числе в Москве, пройдут слабые осадки — выпадет около 1-2 сантиметров снега. В пятницу он уже прекратится, перейдя на юг — Воронеж, Липецк, Курск.
—Такого обильного снега, который был в южных областях ЦФО на прошлой неделе, уже не будет, — объяснил Шувалов.
Ветер сменит направление на северо-западный и северный. Температура будет очень зависеть от прояснений. Если они будут, то на северо-востоке ЦФО температура может опуститься ночью до минус 10 градусов. Если облачность сохранится, то температура будет такой же, как и была.
На текущей неделе сильных снегопадов в Москве и области не будет, выпадет не более трех миллиметров осадков, при этом к выходным в столичном регионе установится морозная погода, рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.