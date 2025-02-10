На портале госуслуг запустили 85 сервисов «жизненные ситуации»

На портале госуслуг и региональных сайтах запустили 85 сервисов «жизненные ситуации». Об этом 10 февраля сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко.

По его словам, которые приводятся на сайте кабмина, указанные сервисы позволяют россиянам получать государственные услуги оперативнее и экономить время на посещении ведомств и предоставлении документов. »Жизненные ситуации» объединяют услуги, необходимые гражданам и бизнесу в определенных обстоятельствах.

Федеральными сервисами, которые внедряются с 2023 года, воспользовались уже более полутора миллионов человек. Региональные «жизненные ситуации» заработали впервые, они позволили сократить время на получение услуг почти вдвое — до 25 дней, а количество предоставляемых документов и очных визитов ведомства — в два и четыре раза соответственно.

« Г р а ж д а н е с т а л к и в а ю т с я с н е о б х о д и м о с т ь ю п о л у ч е н и я г о с у с л у г , к о т о р ы е п р е д о с т а в л я ю т с я к а к н а ф е д е р а л ь н о м , т а к и н а р е г и о н а л ь н о м у р о в н я х . В а ж н о , ч т о б ы ч е л о в е к п о л у ч а л к о м ф о р т н ы й с е р в и с в н е з а в и с и м о с т и о т т о г о , ф е д е р а л ь н ы е э т о у с л у г и и л и р е г и о н а л ь н ы е . Д л я э т о г о м ы з а п у с т и л и с е р в и с ы « ж и з н е н н ы е с и т у а ц и и » , в т о м ч и с л е о б ъ е д и н и в ш и е р е г и о н а л ь н ы е у с л у г и » , — р а с с к а з а л Григоренко, добавив, что лучшие практики распространят на другие регионы.

До конца нынешнего года власти планируют запустить еще 340 региональных «жизненных ситуаций». В общей сложности к концу 2025-го россиянам станут доступными 425 сервисов в субъектах страны.