На портале госуслуг запустили 85 сервисов «жизненные ситуации»

На портале госуслуг и региональных сайтах запустили 85 сервисов «жизненные ситуации». Об этом 10 февраля сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко.

На портале госуслуг запустили 85 сервисов «жизненные ситуации»
© РИА Новости

По его словам, которые приводятся на сайте кабмина, указанные сервисы позволяют россиянам получать государственные услуги оперативнее и экономить время на посещении ведомств и предоставлении документов. »Жизненные ситуации» объединяют услуги, необходимые гражданам и бизнесу в определенных обстоятельствах.

Федеральными сервисами, которые внедряются с 2023 года, воспользовались уже более полутора миллионов человек. Региональные «жизненные ситуации» заработали впервые, они позволили сократить время на получение услуг почти вдвое — до 25 дней, а количество предоставляемых документов и очных визитов ведомства — в два и четыре раза соответственно. 

«Граждане сталкиваются с необходимостью получения госуслуг, которые предоставляются как на федеральном, так и на региональном уровнях. Важно, чтобы человек получал комфортный сервис вне зависимости от того, федеральные это услуги или региональные. Для этого мы запустили сервисы «жизненные ситуации», в том числе объединившие региональные услуги», рассказал Григоренко, добавив, что лучшие практики распространят на другие регионы.

До конца нынешнего года власти планируют запустить еще 340 региональных «жизненных ситуаций». В общей сложности к концу 2025-го россиянам станут доступными 425 сервисов в субъектах страны. 

Общество
Дмитрий Григоренко
Правительство РФ