В России предложили повысить штрафы за хамство чиновников

Штрафы для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их обращений предложили значительно повысить. Инициаторами являются депутаты фракции «Новые люди», сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов законопроекта, депутата Владимира Плякина.

В соответствии с проектом закона сумма штрафа будет варьироваться от 75 000 до 100 000 рублей. Кроме того, за игнорирование обращений граждан предлагается ужесточить наказание. Размер штрафа будет увеличен вдвое и составит от 10 000 до 20 000 рублей.

« С е г о д н я м ы в н е с л и з а к о н о п р о е к т в Д у м у , п р е д у с м а т р и в а ю щ и й у в е л и ч е н и е ш т р а ф о в д л я ч и н о в н и к о в з а о т п и с к и и о с к о р б л е н и я г р а ж д а н . П о н и м а ю , ч т о п р а в и т е л ь с т в о д а л о о т р и ц а т е л ь н ы й о т з ы в н а э т о т з а к о н о п р о е к т , о д н а к о у б е ж д е н , ч т о д е п у т а т ы д о л ж н ы п р и н и м а т ь р е ш е н и я , о с н о в ы в а я с ь н а и н т е р е с а х с в о и х и з б и р а т е л е й » , - о т м е т и л П л я к и н .

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штрафы за правонарушения в сфере торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, а также кальянами.