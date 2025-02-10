В России предложили повысить штрафы за хамство чиновников
Штрафы для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их обращений предложили значительно повысить. Инициаторами являются депутаты фракции «Новые люди», сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов законопроекта, депутата Владимира Плякина.
В соответствии с проектом закона сумма штрафа будет варьироваться от 75 000 до 100 000 рублей. Кроме того, за игнорирование обращений граждан предлагается ужесточить наказание. Размер штрафа будет увеличен вдвое и составит от 10 000 до 20 000 рублей.
«Сегодня мы внесли законопроект в Думу, предусматривающий увеличение штрафов для чиновников за отписки и оскорбления граждан. Понимаю, что правительство дало отрицательный отзыв на этот законопроект, однако убежден, что депутаты должны принимать решения, основываясь на интересах своих избирателей», - отметил Плякин.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штрафы за правонарушения в сфере торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, а также кальянами.