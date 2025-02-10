Дочь Жириновского рассказала, почему Москва лучше Парижа и Лондона

Дочь бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, глава его фонда Анастасия Боцан-Харченко рассказала, почему Москва лучше европейских столиц. Ее слова приводит журнал «Москвич Mag».

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По ее словам, жизнь в Москве комфортнее, чем в европейских городах.

« О т л а ж е н н а я с и с т е м а д о с т а в к и п о ч т и л ю б ы х т о в а р о в п о ч т и в л ю б у ю т о ч к у г о р о д а , к р у г л о с у т о ч н а я д о с т у п н о с т ь м н о г и х с л у ж б и с е р в и с о в » , — с к а з а л а о н а .

Также Боцан-Харченко выделила автоматизацию и цифровизацию в сфере услуг, прежде всего государственных.

Кроме того, говоря о Нью-Йорке, она отметила, что ее не покидает тягостное ощущение, там все временно и преходяще, «что во всех сферах жизни ты постоянный арендатор».

« М о й р о д н о й г о р о д , м о я м а л а я р о д и н а — э т о Москва. И этим все сказано», — отметила дочь Жириновского.

В декабре дочь Жириновского опровергла сообщения о своем выдвижении в Государственную думу РФ.