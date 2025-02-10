Библиотека на Сахалине вернет корейскому консулу «неправильный» глобус

Глобус с неверными границами России, который был подарен руководителем Южно-Сахалинской канцелярии генерального консульства Республики Корея, будет возвращен обратно. Об этом говорится в Telegram-канале администрации Ногликского муниципального округа.

© Администрация Ногликского муниципального округа Сахалинской области

По данным администрации, консул Пак Сан Те встретился в библиотеке с лидером коренных малочисленных народностей севера Сахалина, писателем и публицистом Владимиром Санги и преподнес глобус в качестве подарка.

« П р о и з в е д е н н о е п о л о ж и т е л ь н о е в п е ч а т л е н и е в о в р е м я б е с е д ы б ы л о о м р а ч е н о п о д а р к о м к о р е й с к о г о д и п л о м а т а , а и м е н н о г л о б у с о м , н а к о т о р о м К р ы м , у ж е к а к 1 0 л е т я в л я ю щ и й с я т е р р и т о р и е й Р о с с и и , а т а к ж е Д о н е ц к а я и Л у г а н с к а я н а р о д н ы е р е с п у б л и к и , Х е р с о н с к а я и З а п о р о ж с к а я о б л а с т и в х о д я т в с о с т а в У к р а и н ы » , - р а с с к а з а л а р у к о в о д и т е л ь б и б л и о т е к и О л ь г а Р о ж н о в а .

© Администрация Ногликского муниципального округа Сахалинской области

По ее словам, такие действия официального лица «являются недопустимыми» и дипломат «не может не понимать ответственности за умышленное искажение границ России на картах».

« В с в я з и с н е ж е л а н и е м б ы т ь п р и в л е ч е н н о й к а д м и н и с т р а т и в н о й о т в е т с т в е н н о с т и з а п р и з ы в ы к н а р у ш е н и ю т е р р и т о р и а л ь н о й ц е л о с т н о с т и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , О л ь г а Р о ж н о в а с ч и т а е т е д и н с т в е н н ы м в о з м о ж н ы м в а р и а н т о м в о з в р а щ е н и е г л о б у с а ( … ) и о б р а щ а е т с я в М И Д Р о с с и и п о п о в о д у д е й с т в и й к о р е й с к о г о д и п л о м а т а , к о т о р ы е о ч е в и д н о н а р у ш а ю т з а к о н ы с т р а н ы п р е б ы в а н и я » , - п о я с н и л и в а д м и н и с т р а ц и и .

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. В конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях также прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. При этом Украина не признала итоги референдумов.