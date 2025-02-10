Библиотека на Сахалине вернет корейскому консулу «неправильный» глобус
Глобус с неверными границами России, который был подарен руководителем Южно-Сахалинской канцелярии генерального консульства Республики Корея, будет возвращен обратно. Об этом говорится в Telegram-канале администрации Ногликского муниципального округа.
По данным администрации, консул Пак Сан Те встретился в библиотеке с лидером коренных малочисленных народностей севера Сахалина, писателем и публицистом Владимиром Санги и преподнес глобус в качестве подарка.
«Произведенное положительное впечатление во время беседы было омрачено подарком корейского дипломата, а именно глобусом, на котором Крым, уже как 10 лет являющийся территорией России, а также Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области входят в состав Украины», - рассказала руководитель библиотеки Ольга Рожнова.
По ее словам, такие действия официального лица «являются недопустимыми» и дипломат «не может не понимать ответственности за умышленное искажение границ России на картах».
«В связи с нежеланием быть привлеченной к административной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, Ольга Рожнова считает единственным возможным вариантом возвращение глобуса (…) и обращается в МИД России по поводу действий корейского дипломата, которые очевидно нарушают законы страны пребывания», - пояснили в администрации.
Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. В конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях также прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. При этом Украина не признала итоги референдумов.