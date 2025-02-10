В России предложили бороться с сатанинскими названиями магазинов

Торговые точки с названиями «Люцифер» и «Дьявол» шокируют россиян и разрушают моральные устои. Такое мнение высказал депутат Брянской облдумы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

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Он счел такие названия прямым вызовом общественной морали и православным традициям. Депутат призвал внести изменения в законодательство, чтобы запретить регистрацию аналогичных наименований.

— Я п р о с т о в о з м у щ е н п р о и с х о д я щ и м ! К а к т а к о е в о о б щ е в о з м о ж н о д о п у с т и т ь ? Э т о ж е о т к р о в е н н о е н а д р у г а т е л ь с т в о н а д н а ш и м и д у х о в н о - н р а в с т в е н н ы м и у с т о я м и ! К у д а с м о т р я т к о н т р о л и р у ю щ и е о р г а н ы ? П о ч е м у р а з р е ш а ю т р е г и с т р и р о в а т ь п о д о б н ы е б е з о б р а з н ы е н а з в а н и я ? Э т о п р о с т о п о з о р ! — в о з м у т и л с я Иванов.

Чиновник предложил проверять новые названия на соответствие морально-этическим нормам. Если они будут противоречить православным ценностям или могут оскорбить чувства верующих — их нужно, по его мнению, запрещать.

— Э т о в о п р о с н а ц и о н а л ь н о й б е з о п а с н о с т и ! М ы о б я з а н ы з а щ и т и т ь н а ш и х г р а ж д а н , о с о б е н н о д е т е й , о т п о д о б н о г о р о д а б е з н р а в с т в е н н о г о в л и я н и я , — з а к л ю ч и л д е п у т а т в б е с е д е с Life.ru.

Депутат Николай Берляев 30 января сообщил, что в Госдуме начали готовить законопроект о запрете сатанизма в России, его скоро представят.

Член Межсоборного присутствия РПЦ Михаил Тюренков заявил о необходимости запрета сатанизма в России в связи с его явной противоречивостью традиционным духовно-нравственным ценностям. Он добавил, что в стране следует принять меры, направленные на предотвращение распространения подобных течений в сфере медиа.