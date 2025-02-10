В России предложили бороться с сатанинскими названиями магазинов

«Вопрос нацбезопасности»: в РФ предложили бороться с сатанинскими названиями магазинов
Торговые точки с названиями «Люцифер» и «Дьявол» шокируют россиян и разрушают моральные устои. Такое мнение высказал депутат Брянской облдумы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
Он счел такие названия прямым вызовом общественной морали и православным традициям. Депутат призвал внести изменения в законодательство, чтобы запретить регистрацию аналогичных наименований.
— Я просто возмущен происходящим! Как такое вообще возможно допустить? Это же откровенное надругательство над нашими духовно-нравственными устоями! Куда смотрят контролирующие органы? Почему разрешают регистрировать подобные безобразные названия? Это просто позор! — возмутился Иванов.
Чиновник предложил проверять новые названия на соответствие морально-этическим нормам. Если они будут противоречить православным ценностям или могут оскорбить чувства верующих — их нужно, по его мнению, запрещать.
— Это вопрос национальной безопасности! Мы обязаны защитить наших граждан, особенно детей, от подобного рода безнравственного влияния, — заключил депутат в беседе с Life.ru.
Депутат Николай Берляев 30 января сообщил, что в Госдуме начали готовить законопроект о запрете сатанизма в России, его скоро представят.
Член Межсоборного присутствия РПЦ Михаил Тюренков заявил о необходимости запрета сатанизма в России в связи с его явной противоречивостью традиционным духовно-нравственным ценностям. Он добавил, что в стране следует принять меры, направленные на предотвращение распространения подобных течений в сфере медиа.