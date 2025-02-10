Каскадер из «Бандитского Петербурга» попал в реанимацию

Во время съемок нового фильма в Токсово известный каскадер Александр Уваров получил серьезные травмы головы. Во время выполнения трюка на воздушной подушке он неудачно приземлился и ударился об лед.

« О п ы т н ы й к а с к а д е р - у н и в е р с а л с п о ч т и 2 5 - л е т н и м с т а ж е м у п а л н а г о л о в у в о в р е м я с ъ е м о к о ч е р е д н о г о ф и л ь м а н а о з е р е Х е п о я р в и » , — с о о б щ а е т t e l e g r a m - к а н а л « M a s h н а М о й к е » .

После падения Александр был немедленно госпитализирован и находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом лицевых костей. Состояние каскадера оценивается как тяжелое.

Александр Уваров известен своей работой в киноиндустрии, где он принимал участие в создании трюков для таких известных проектов, как «Антикиллер», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». В киносообществе Уваров известен своим профессионализмом и мастерством, которые многократно демонстрировал на съемочных площадках.