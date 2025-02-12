Захар Прилепин заявил о возвращении в зону СВО

Писатель Захар Прилепин заявил о своем возвращении в зону специальной военной операции на Украине в случае успешного прохождения военно-врачебной комиссии. Его цитирует ТАСС.

По словам Прилепина, у него уже подписан контракт.

« И р а с т о р г а т ь е г о я н е с о б и р а ю с ь , п о к а и д е т С В О . П о э т о м у е с л и о н а б у д е т д л и т ь с я д е с я т ь л е т , я б у д у в о е в а т ь и п р о д о л ж у с в о ю м и с с и ю » , — с к а з а л о н .

Переживший покушение писатель отметил, что сейчас восстанавливается и чувствует себя хорошо, но пока не настолько хорошо, чтобы выполнять боевые задачи — мышцы еще не разработаны в нужной степени.

Прилепин — участник СВО, подполковник Росгвардии и лауреат многочисленных российских и международных литературных премий. Автор романов «Патологии», «Санькя», «Грех» и других.

В январе он получил медаль «Доблесть и отвага». Его наградили по личному приказу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Медаль писателю вручили за проявление самоотверженности, мужества и храбрости в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, и в других экстренных обстоятельствах, требующих смелых решений.