В МХАТ имени Горького отозвались на смерть актера Олега Стриженова
МХАТ имени Горького опубликовал некролог Олега Александровича Стриженова. Народный артист СССР ушел из жизни вчера. Перед этим сообщалось о его госпитализировали.
В театре подчеркнули, что уход Олега Александровича - "невосполнимая потеря для нашей культуры, потрясение для миллионов людей, знавших и любивших его творчество".
Отмечено, что в истории отечественного кино Олег Стриженов оставил неизгладимый след, создав на экране ряд образов, ставших классикой советского кинематографа.
"Он воплотил на экране героев, полных внутренней силы, трагизма и страсти, сделав их по-настоящему живыми и незабываемыми", - сказано в некрологе.
Пресс-служба напоминает, что Олег Александрович был тесно связан с МХАТом Горького, на сцене которого исполнил роли Треплева в "Чайке" и Барона Тузенбаха в "Трех сестрах" Чехова, Незнамова в "Без вины виноватых" и Глумова в "На всякого мудреца довольно простоты" Островского.
"Его талант и глубокое проникновение в образ навсегда останутся в памяти коллег и зрителей", - уверены в театре.