В МХАТ имени Горького отозвались на смерть актера Олега Стриженова

МХАТ имени Горького опубликовал некролог Олега Александровича Стриженова. Народный артист СССР ушел из жизни вчера. Перед этим сообщалось о его госпитализировали.

© Российская Газета

В театре подчеркнули, что уход Олега Александровича - "невосполнимая потеря для нашей культуры, потрясение для миллионов людей, знавших и любивших его творчество".

Отмечено, что в истории отечественного кино Олег Стриженов оставил неизгладимый след, создав на экране ряд образов, ставших классикой советского кинематографа.

" О н в о п л о т и л н а э к р а н е г е р о е в , п о л н ы х в н у т р е н н е й с и л ы , т р а г и з м а и с т р а с т и , с д е л а в и х п о - н а с т о я щ е м у ж и в ы м и и н е з а б ы в а е м ы м и " , - с к а з а н о в н е к р о л о г е .

Пресс-служба напоминает, что Олег Александрович был тесно связан с МХАТом Горького, на сцене которого исполнил роли Треплева в "Чайке" и Барона Тузенбаха в "Трех сестрах" Чехова, Незнамова в "Без вины виноватых" и Глумова в "На всякого мудреца довольно простоты" Островского.