Звезда фильма «Покровские ворота» Дюжева победила онкологию
Актриса Марина Дюжева победила рак. Как сообщает Telegram-канал Mash, у артистки была злокачественная опухоль горла, которую обнаружили на ранней стадии.
По информации канала, женщина обратилась к медикам 1,5 года назад, когда во рту появилась сухость, а глотать стало больно. Медики провели обследование и выявили образование в небной миндалине. 69-летняя артистка прошла несколько курсов химиотерапии.
«Дюжева прошла несколько курсов химиотерапии, в результате злокачественных клеток не осталось. Лечение завершено, артистка остается под присмотром врачей во избежание рецидива», — сообщил Telegram-канал Mash.
Напомним, что в 2022 году СМИ сообщали о госпитализации Дюжевой с закрытым переломом лучевой кости. В публикациях утверждалось, что актриса упала на улице. Ей провели операцию и наложили лангету. Сама артистка не стала комментировать информацию, заявив, что не собирается нарушать врачебную тайну.