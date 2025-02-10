Звезда фильма «Покровские ворота» Дюжева победила онкологию

Актриса Марина Дюжева победила рак. Как сообщает Telegram-канал Mash, у артистки была злокачественная опухоль горла, которую обнаружили на ранней стадии.

По информации канала, женщина обратилась к медикам 1,5 года назад, когда во рту появилась сухость, а глотать стало больно. Медики провели обследование и выявили образование в небной миндалине. 69-летняя артистка прошла несколько курсов химиотерапии.

« Д ю ж е в а п р о ш л а н е с к о л ь к о к у р с о в х и м и о т е р а п и и , в р е з у л ь т а т е з л о к а ч е с т в е н н ы х к л е т о к н е о с т а л о с ь . Л е ч е н и е з а в е р ш е н о , а р т и с т к а о с т а е т с я п о д п р и с м о т р о м в р а ч е й в о и з б е ж а н и е р е ц и д и в а » , — с о о б щ и л T e l e g r a m - к а н а л M a s h .

Напомним, что в 2022 году СМИ сообщали о госпитализации Дюжевой с закрытым переломом лучевой кости. В публикациях утверждалось, что актриса упала на улице. Ей провели операцию и наложили лангету. Сама артистка не стала комментировать информацию, заявив, что не собирается нарушать врачебную тайну.