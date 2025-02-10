Умер заслуженный врач России Борис Гиберт

В возрасте 73 лет ушел из жизни заслуженный врач России из Тюмени Борис Гиберт.

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Об этом сообщила Областная клиническая больница №1, в которой мужчина проработал более 30 лет, на странице в соцсети «ВКонтакте».

« Н е и м о в е р н а я р а б о т о с п о с о б н о с т ь , б е з г р а н и ч н а я л ю б о в ь к с в о е м у д е л у , м н о ж е с т в о н а у ч н ы х т р у д о в , т ы с я ч и у н и к а л ь н ы х о п е р а ц и й и с п а с е н н ы х ж и з н е й » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По данным пресс-службы, Гиберт пошел в медицину по стопам отца, который всю жизнь занимался хирургией. При жизни заслуженный врач говорил, что его профессия не для слабых людей.

В публикации отмечается, что мужчина обладал особой техникой, которую высоко оценивали как российские, так и зарубежные специалисты. За время своей карьеры Гиберт провел не одну тысячу сложнейших операций на органах брюшной полости, в том числе высокотехнологичных.

Около 30 лет своей трудовой деятельности Борис Корнеевич посвятил ГБУЗ ТО «ОКБ №1». В период с 2001 по 2002 год он занимал пост главного врача, впоследствии четверть века возглавлял Хирургическую службу. В 2023 году он оставил руководящую должность и помогал коллегам в качестве научного консультанта.