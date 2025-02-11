Васильева рассказала о здоровье на фоне слухов об экстренной медпомощи

Актриса Екатерина Васильева опровергла сообщения о резком ухудшении самочувствия и обращении за экстренной медицинской помощью. В беседе с 360.ru она заверила, что чувствует себя хорошо, а эти слухи – не более чем выдумки.
"Я не приболела, кто вам такое сказал? Меня разбудили многочисленными звонками с утра с этими вопросами. Говорят какую-то ерунду, нет слов", — возмутилась Васильева.
Напомним, сегодня утром распространилась информация, что 79-летняя звезда "Чародеев" пережила обострение панкреатита и вызвала скорую помощь из-за болей в животе. Сообщалось, что прибывшие на место медики якобы диагностировали у нее воспаление поджелудочной железы.
В начале февраля стало известно о госпитализации народной артистки России Ирины Муравьевой из-за болей в кишечнике. Уточнялось, что после лечения в стационаре её отпустили домой с рекомендациями проходить обследования у врача.