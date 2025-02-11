Васильева рассказала о здоровье на фоне слухов об экстренной медпомощи

Актриса Екатерина Васильева опровергла сообщения о резком ухудшении самочувствия и обращении за экстренной медицинской помощью. В беседе с 360.ru она заверила, что чувствует себя хорошо, а эти слухи – не более чем выдумки.

" Я н е п р и б о л е л а , к т о в а м т а к о е с к а з а л ? М е н я р а з б у д и л и м н о г о ч и с л е н н ы м и з в о н к а м и с у т р а с э т и м и в о п р о с а м и . Г о в о р я т к а к у ю - т о е р у н д у , н е т с л о в " , — в о з м у т и л а с ь Васильева.

Напомним, сегодня утром распространилась информация, что 79-летняя звезда "Чародеев" пережила обострение панкреатита и вызвала скорую помощь из-за болей в животе. Сообщалось, что прибывшие на место медики якобы диагностировали у нее воспаление поджелудочной железы.

В начале февраля стало известно о госпитализации народной артистки России Ирины Муравьевой из-за болей в кишечнике. Уточнялось, что после лечения в стационаре её отпустили домой с рекомендациями проходить обследования у врача.