Посол в Душанбе: РФ и Таджикистан работают над снижением цен на перелеты

Россия и Таджикистан активно работают над созданием условий для увеличения туристического потока, в том числе по вопросу снижения стоимости авиаперелетов между странами. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в республике Семен Григорьев.
"По линии профильных ведомств и соответствующих объединений ведется активная работа по созданию условий для увеличения туристического потока, включая увеличение количества авиарейсов и снижение стоимости перелета. На сегодняшний день в Таджикистан выполняют регулярные рейсы пять российских компаний - "Ютэйр", "Уральские авиалинии", "Северный ветер", S7 и "Ямал", - сказал он.
Григорьев отметил, что в последние годы туризм в Таджикистане активно развивается, страна становится все более популярным направлением для россиян. "Россия входит в пятерку стран, граждане которых наиболее активно совершают туристические поездки в республику. Согласно данным Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, с января по август 2024 года страну посетили 117,29 тыс. российских туристов", - пояснил посол.
По его словам, в Таджикистане предпринимаются всевозможные шаги по улучшению туристической отрасли. "С каждым годом в стране создаются новые туристические маршруты, открываются отели и улучшается транспортная доступность, что, безусловно, стимулирует рост интереса со стороны россиян", - добавил Григорьев.
В октябре 2024 года президент "Ютэйр - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов на полях международного туристического форума Travel Hub "Содружество" в Душанбе сообщил журналистам, что авиакомпания обсуждает с туристическими операторами предложение о включении перелетов в турпакеты, это поможет снизить в том числе стоимость авиабилетов в Таджикистан для путешественников из России.
По итогам 2023 года турпоток в Таджикистан продемонстрировал рост на 20%, а число посещений страны превысило 1,2 млн. В сентябре прошлого года заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Ахлиддин Нуриддинзода сообщил, что доля туристической сферы в ВВП республики выросла с 2,8% в 2022 году до 3,5% в 2023 году - тогда страну в качестве туристов посетили 262,4 тыс. россиян.