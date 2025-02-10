Посол в Душанбе: РФ и Таджикистан работают над снижением цен на перелеты

Россия и Таджикистан активно работают над созданием условий для увеличения туристического потока, в том числе по вопросу снижения стоимости авиаперелетов между странами. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в республике Семен Григорьев.

" П о л и н и и п р о ф и л ь н ы х в е д о м с т в и с о о т в е т с т в у ю щ и х о б ъ е д и н е н и й в е д е т с я а к т и в н а я р а б о т а п о с о з д а н и ю у с л о в и й д л я у в е л и ч е н и я т у р и с т и ч е с к о г о п о т о к а , в к л ю ч а я у в е л и ч е н и е к о л и ч е с т в а а в и а р е й с о в и с н и ж е н и е с т о и м о с т и п е р е л е т а . Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь в Т а д ж и к и с т а н в ы п о л н я ю т р е г у л я р н ы е р е й с ы п я т ь р о с с и й с к и х к о м п а н и й - " Ю т э й р " , " У р а л ь с к и е а в и а л и н и и " , " С е в е р н ы й в е т е р " , S 7 и " Я м а л " , - с к а з а л о н .

Григорьев отметил, что в последние годы туризм в Таджикистане активно развивается, страна становится все более популярным направлением для россиян. "Россия входит в пятерку стран, граждане которых наиболее активно совершают туристические поездки в республику. Согласно данным Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, с января по август 2024 года страну посетили 117,29 тыс. российских туристов", - пояснил посол.

По его словам, в Таджикистане предпринимаются всевозможные шаги по улучшению туристической отрасли. "С каждым годом в стране создаются новые туристические маршруты, открываются отели и улучшается транспортная доступность, что, безусловно, стимулирует рост интереса со стороны россиян", - добавил Григорьев.

В октябре 2024 года президент "Ютэйр - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов на полях международного туристического форума Travel Hub "Содружество" в Душанбе сообщил журналистам, что авиакомпания обсуждает с туристическими операторами предложение о включении перелетов в турпакеты, это поможет снизить в том числе стоимость авиабилетов в Таджикистан для путешественников из России.

По итогам 2023 года турпоток в Таджикистан продемонстрировал рост на 20%, а число посещений страны превысило 1,2 млн. В сентябре прошлого года заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Ахлиддин Нуриддинзода сообщил, что доля туристической сферы в ВВП республики выросла с 2,8% в 2022 году до 3,5% в 2023 году - тогда страну в качестве туристов посетили 262,4 тыс. россиян.