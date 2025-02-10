Эксперты назвали самую популярную пиццу у россиян в 2024 году

Аналитики компании АТОЛ назвали самую популярную пиццу у жителей России. Самой вкусной начинкой для теста россияне считают ветчину и грибы.

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В пролом году доля покупок именно с такой начинкой составила 17 процентов. На втором месте «Маргарита» (16 процентов), замыкает тройку лидеров «Пепперони» (13 процентов). Примечательно, что 2023 году «Ветчина и грибы» занимали лишь четвертое место с 7 процентами продаж, пишет Gazeta.ru, которая ознакомилась с результатами исследования.

В известной сетевой пиццерии Pizza Hut в Китае посетителям начали предлагать необычное блюдо — пиццу с лягушками.

Пиццерия в немецком Дюссельдорфе добавляла кокаин в свою пиццу, чтобы увеличить число продаж. Правоохранительные органы начали расследование этого дела после того, как инспекторы по контролю за продуктами питания сообщили о подозрительно высоких продажах кафе.

Италия считает пиццу своим главном национальным блюдом. Неаполитанская пицца, известная в России под названием «Маргарита», является классической и самой востребованной в ресторанах этой страны. Кстати, международный день пиццы празднуют 9 февраля.