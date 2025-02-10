Россияне стали чаще ездить в Европу

Туристы из России стали больше интересоваться отдыхом в странах Европы. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные онлайн-агрегаторов OneTwoTrip и "Яндекс путешествия". Согласно материалу, россияне стали чаще бронировать номера в отелях Испании, Франции и Италии.

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" Ч и с л о б р о н и р о в а н и й н о м е р о в в о т е л я х И т а л и и н а п р е д с т о я щ у ю в е с н у – с 1 м а р т а п о 3 1 м а я 2 0 2 5 г . – ч е р е з O n e T w o T r i p в ы р о с л о н а т р е т ь г о д к г о д у , И с п а н и и – н а 6 5 % , Ф р а н ц и и – н а 4 5 % " , - г о в о р и т с я в с т а т ь е .

В OneTwoTrip добавили, что на Италию приходится 9,8% от общего числа поездок за границу (в прошлом году было 7,3%), на Францию — 6,7% против 4,6%, а на Испанию — 3,8% против 2,3%. В "Яндекс путешествиях" тоже зафиксировали рост количества бронирований отелей в этих европейских странах и отметили, что спрос россиян на поездки по стране и в страны ближнего зарубежья снижается.

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев объяснил происходящее тем, что россияне адаптировались к сложностям, связанным с такими путешествиями: они готовы пользоваться стыковочными рейсами и оформлять карты в международных банках СНГ, чтобы делать покупки в ЕС.