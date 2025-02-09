Умер народный артист СССР Олег Стриженов. Об этом сообщает сайт ВГТРК «Россия».

Печальную новость подтвердил сын актера Александр.

Олег Стриженов скончался в возрасте 95 лет.

Народный артист сыграл более трех десятков киноролей. Он снимался в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья», «Приступить к ликвидации».

Олег Александрович служил в труппе Театра-студии киноактера и МХАТе. Был академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Накануне Олег Стриженов проходил в больнице плановое обследование. Его жена рассказала ТАСС, что актер чувствовал себя хорошо и «никаких страшных диагнозов нет».

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Telegram-канал Shot сообщал, что Стриженов был госпитализирован с ишемическим инсультом.