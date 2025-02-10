Митрополит Григорий призвал срочно решать проблемы с ассимиляцией мигрантов

России нужно незамедлительно решать проблемы с ассимиляцией мигрантов, заявил во время телепередачи "Церковь и мы" управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров). Он выразил сожаление из-за того, что сейчас приезжающие в РФ мигранты часто совершают преступления.
"Если эта проблема не будет решена, нашему народу грозят очень непростые времена, очень непростые испытания. Лучше эту проблему решать сейчас, когда это решение возможно", - сказал священник.
Он признал, что стране необходима рабочая мила, но мигранты не должны действовать во вред россиянам. В прошлом декабре протоиерей Русской православной церкви Кирилл Иванов призвал россиян молиться о "скорбях", в том числе об уменьшении зарплаты и большем числе мигрантов.
По его мнению, необходимость в такой рабочей силе возникла из-за абортов: из-за них некому работать, чтобы обеспечить пенсиями пожилых людей.