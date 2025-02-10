России нужно незамедлительно решать проблемы с ассимиляцией мигрантов, заявил во время телепередачи "Церковь и мы" управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров). Он выразил сожаление из-за того, что сейчас приезжающие в РФ мигранты часто совершают преступления.

" Е с л и э т а п р о б л е м а н е б у д е т р е ш е н а , н а ш е м у н а р о д у г р о з я т о ч е н ь н е п р о с т ы е в р е м е н а , о ч е н ь н е п р о с т ы е и с п ы т а н и я . Л у ч ш е э т у п р о б л е м у р е ш а т ь с е й ч а с , к о г д а э т о р е ш е н и е в о з м о ж н о " , - с к а з а л с в я щ е н н и к .

Он признал, что стране необходима рабочая мила, но мигранты не должны действовать во вред россиянам. В прошлом декабре протоиерей Русской православной церкви Кирилл Иванов призвал россиян молиться о "скорбях", в том числе об уменьшении зарплаты и большем числе мигрантов.

По его мнению, необходимость в такой рабочей силе возникла из-за абортов: из-за них некому работать, чтобы обеспечить пенсиями пожилых людей.