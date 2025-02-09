Города Кавказских Минеральных Вод остались без воды
Агломерация КМВ на территории Ставропольского края с населением около 900 тысяч человек утром 9 февраля осталась без водоснабжения из-за образования шуги в Большом Ставропольском канале. Похолодание привело к снижению подачи ресурса на Кубанские очистные сооружения на 60 процентов и отключение абонентов в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках, Лермонтове, Предгорном округе, Минеральных Водах и других населенных пунктах юго-восточной части Ставрополья.
По сообщениям Ставрополькрайводоканала и его филиалов на территориях, воду жителям КМВ начали отключать около 7 часов утра. Сколько продлятся работы по восстановлению водоснабжения - пока не уточняется.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, на полдень в городе назначено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Прекращение подачи воды в город, а с этим возможная остановка котельных, которые также останутся без подпитки воды. Ситуация серьезная", - отметил глава курорта.
Похожая ситуация и в других населенных пунктах КМВ. Подвоз питьевой воды обещают по запросу осуществлять с помощью автоцистерн.
Ранее сообщалось, что водоснабжение 9 февраля приостановили в Пятигорске, Железноводске и Ессентуках.