Города Кавказских Минеральных Вод остались без воды

Агломерация КМВ на территории Ставропольского края с населением около 900 тысяч человек утром 9 февраля осталась без водоснабжения из-за образования шуги в Большом Ставропольском канале. Похолодание привело к снижению подачи ресурса на Кубанские очистные сооружения на 60 процентов и отключение абонентов в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках, Лермонтове, Предгорном округе, Минеральных Водах и других населенных пунктах юго-восточной части Ставрополья.

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По сообщениям Ставрополькрайводоканала и его филиалов на территориях, воду жителям КМВ начали отключать около 7 часов утра. Сколько продлятся работы по восстановлению водоснабжения - пока не уточняется.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, на полдень в городе назначено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

" П р е к р а щ е н и е п о д а ч и в о д ы в г о р о д , а с э т и м в о з м о ж н а я о с т а н о в к а к о т е л ь н ы х , к о т о р ы е т а к ж е о с т а н у т с я б е з п о д п и т к и в о д ы . С и т у а ц и я с е р ь е з н а я " , - о т м е т и л г л а в а к у р о р т а .

Похожая ситуация и в других населенных пунктах КМВ. Подвоз питьевой воды обещают по запросу осуществлять с помощью автоцистерн.

Ранее сообщалось, что водоснабжение 9 февраля приостановили в Пятигорске, Железноводске и Ессентуках.