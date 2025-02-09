Умер автор детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек»
Советский и российский композитор, автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек», Игорь Кадомцев скончался на 76-м году жизни. Об этом пишут «Аргументы и факты».
Музыкант умер после продолжительной болезни. Дата и место похорон пока не называются.
«Удивительно харизматичный и всегда дружелюбный, Игорь Михайлович всегда стремился создавать особую творческую атмосферу на своих занятиях, передавая в ее ауре свой энтузиазм и мастерство студентам и коллегам», — отметили в Московском государственном педагогическом институте имени М.И. Ипполитова-Иванова.
Игорь Кадомцев родился в 1949 году. Работал в детской редакции Гостелерадио СССР. В 1988 году стал одним из основателей Детского музыкального театра юного актера.
Автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек», балету «Дочь пурги».
С 2001 года преподавал инструментовку у композиторов, музыковедов и симфонических дирижеров в МГПУ им. М.И. Ипполитова-Иванова. Был одним из ведущих мастеров инструментовки в России.