Умер автор детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек»

Советский и российский композитор, автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек», Игорь Кадомцев скончался на 76-м году жизни. Об этом пишут «Аргументы и факты».

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Музыкант умер после продолжительной болезни. Дата и место похорон пока не называются.

« У д и в и т е л ь н о х а р и з м а т и ч н ы й и в с е г д а д р у ж е л ю б н ы й , И г о р ь М и х а й л о в и ч в с е г д а с т р е м и л с я с о з д а в а т ь о с о б у ю т в о р ч е с к у ю а т м о с ф е р у н а с в о и х з а н я т и я х , п е р е д а в а я в е е а у р е с в о й э н т у з и а з м и м а с т е р с т в о с т у д е н т а м и к о л л е г а м » , — о т м е т и л и в М о с к о в с к о м г о с у д а р с т в е н н о м п е д а г о г и ч е с к о м и н с т и т у т е и м е н и М . И . И п п о л и т о в а - И в а н о в а .

Игорь Кадомцев родился в 1949 году. Работал в детской редакции Гостелерадио СССР. В 1988 году стал одним из основателей Детского музыкального театра юного актера.

Автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек», балету «Дочь пурги».

С 2001 года преподавал инструментовку у композиторов, музыковедов и симфонических дирижеров в МГПУ им. М.И. Ипполитова-Иванова. Был одним из ведущих мастеров инструментовки в России.