Умер самый старый заключенный России

В колонии в Алтайском крае нашли тело 84-летнего Александра Анискина, самого старого заключенного России. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, врачи зафиксировали у Анискина закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отёк мозга, а также сильную гематому.

По предварительным данным, мужчина мог стать жертвой нападения других осуждённых колонии.

Напомним, что в 2019 году Анискин поссорился со своим знакомым в Бийске. Словесная перепалка перешла в драку. Пенсионер нанес оппоненту 10 ножевых ранений, преимущественно в районе грудной клетки.

В суде мужчина свою вину не признал, настаивал на том, что знакомый бросился на него, начал избивать. Кроме того, он заявил, что ножом случайно задел погибшего.

В 2022 году суд присудил брату погибшего 420 тыс. рублей моральной компенсации.